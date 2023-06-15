广东疾控提醒：手足口病高发季，记住2种预防！

人民网北京6月15日电 （记者杨迪）每年4-7月是手足口病的高发季节。据广东疾控微信公众号消息，手足口病主要是通过密切接触患者的粪便、疱疹液、鼻咽分泌物、唾液，以及通过与患者共同进食、接触患者的飞沫、接触患者的物品进行传播，患者发病后一周内传染性较强。

广东疾控介绍，手足口病以发热，手、足、口、臀部位出现皮疹为主要特征。需特别注意，6个月以下的儿童得了手足口病，发展成重症的风险较高。

感染上手足口病，记住2步护理：一是物品分开，避免外出。家中有其他孩子时，应把病患儿的食宿、生活用品等与其他人分开。病患儿的粪便、疱疹液以及呼吸道分泌物污染的物品或表面，用含氯消毒剂进行擦拭或浸泡消毒。病患儿全部症状消失后1周左右传染性才逐步降低，在此期间尽量避免外出，暂不与其他儿童接触。

二是出现症状，及时就医。孩子感染手足口病居家休息期间，要注意并时刻关注病患儿的身体状况，查看病患儿是否有高烧、发冷、精神不振、肢体颤抖抽搐等症状，视情况及时就医。

广东疾控建议，远离手足口病，幼儿园、托儿机构应该这样做：

落实晨检制度（有疫情时应增加午检）和因病缺勤登记追踪工作。留意孩子的健康状况，发现有孩子出现发热、出疹等症状时，立即通知家长尽早送医就诊。如果发现病例异常增多时，要立即报告当地疾病预防控制机构和教育行政部门。

严格管理病例。孩子患病期间应居家休息，直到疾病痊愈后再返校复课。如有疫情发生，应避免举办各种聚集性活动，尤其是聚餐等活动。

做好清洁消毒。包括，卫生清洁：各类场所（如教室、宿舍等）保持空气流通和卫生管理。环境消毒：对门把手、楼梯扶手、桌面等物体表面及厕所进行清洁消毒。物品消毒：对卫生用品、餐饮用具等物品进行清洗消毒，定期对衣物、被褥等进行阳光暴晒。病患所使用过的物品，应立即消毒。校车清洁：校车以自然通风为主，门把手、座位、扶手、车厢地面等需进行消毒；密闭的空调车应开启通风装置。

加强健康宣教。督促和教育孩子们正确洗手。教育孩子不要与其他小孩共用餐饮用具及毛巾等物品。有疫情发生时，叮嘱孩子们不要与其他小孩分享食物。

家庭预防应该这样做：

勤洗手。孩子要注意手部卫生，养成勤洗手的习惯，饭前便后、外出回家后用流动清水及洗手液或肥皂洗手。家长及看护人员在接触儿童前、替儿童更换尿布、处理儿童粪便及呼吸道分泌物后均要洗手。

勤清洁。定期对孩子的餐具、衣物、玩具等物品进行清洁消毒。做好家里地面、桌椅台面、床围栏、门把手等物体表面的卫生、消毒工作。

勤观察。早晚探摸孩子额头，如有发热要及时监测体温。手足口病流行季节，应同时留心观察儿童的手、足、口、臀部等是否有出现皮疹等症状。

少出门。手足口病流行期间，应尽量避免带儿童到人群聚集、空气流通差等密闭公共场所。

勤通风。每日开窗通风2-3次，每次不少于30分钟。

打疫苗。EV71型病毒是引起婴幼儿手足口病重症和死亡的主要病原。接种EV71疫苗可以预防由EV71感染引起的手足口病，推荐6月龄-5岁儿童尽早接种。建议在12月龄前完成接种，接种程序为2剂，第一剂次与第二剂次至少间隔4周。