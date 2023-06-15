多人中毒！武汉疾控提醒“菇勇者”们，这些千万别吃

人民网北京6月15日电 （记者孙红丽）武汉疾控中心微信公众号14日发文提醒，对于毒蘑菇要“不采、不买、不吃”，毒蘑菇中毒以后请及时、尽快就医、遵从医嘱。

随着梅雨季来临，各种野生蘑菇旺盛地生长起来，误采误食毒蘑菇的中毒事件时有发生。武汉疾控中心表示，近日，武汉市接诊了多起由于误食毒蘑菇引发的中毒病例，让人吃惊的是多数病例有常年采蘑菇食用的经验。

小小蘑菇真的有这么可怕？中毒不就是上吐下泻那么平常？对于大家采食蘑菇的押宝心理，武汉疾控中心介绍了李女士的例子。

武汉疾控中心称，李女士是采蘑菇的老手，一天雨后她去后山采了各式各样的蘑菇，收获颇丰，回家做了一碗鲜美的蘑菇汤犒劳自己，结果不幸中毒。起初的不适消退后，自我感觉身体有所恢复，没有引起足够重视，殊不知有些毒蘑菇有“假愈期”，表面上看起来好转，实际上肝肾功能在持续损伤，后来病情逐步加重。

武汉疾控中心提醒，在我国，可以食用的蘑菇有936种，毒蘑菇就有435种（摘自《毒蘑菇中毒与识别防治》），毒蘑菇中毒死亡率高，其生存期相比癌症、肿瘤这些疾病更短。夏秋梅雨季节，南方的农村地区，尤其高发毒蘑菇中毒，每一个惨痛的教训都在警告，要拒绝毒蘑菇的诱惑。