中华老字号中医药发展大会召开

近日，“中华老字号中医药发展大会暨首届中医药传承创新发展会议”在山东东阿召开。大会以“弘扬中医药文化，服务人类健康”为主题，意在发挥中华老字号示范引领作用，推动中医药产业健康、有序、创新发展，探索新时代中医药国际化、现代化、数字化等课题，更好地服务人类健康。

会议现场

山东省商务厅副厅长张义英在致辞中强调，老字号承担着弘扬中华优秀传统文化，推进健康中国建设的历史使命，希望中医药企业积极把握当前中医药发展的大好机遇，围绕商务部中华老字号示范创建的部署要求，推进中医药现代化、产业化、数字化发展，让中医药瑰宝在新时代以新思维迈上新征程。

中国中药协会常务副会长吴宪指出，这次大会旨在充分发挥老字号在恢复和扩大消费、传承发展中华优秀传统文化等方面的积极作用，继承弘扬中药企业优秀传统文化，促进中医药传承创新发展。中国中药协会将为推动中华老字号企业品牌培育和中药企业高质量发展助力。

山东中医药大学党委书记武继彪表示，未来将紧紧围绕“四个面向”，在中医药行业产学研融合发展中，充分发挥科研教学优势，培养聚集高端中医药人才，通过校企合作将研究结果落地转化，切实回应大众对于健康的需求，为中医药高质量发展作出新的贡献。

聊城市委副书记、政法委书记谢兆村代表聊城市委市政府出席活动并致辞。他指出，近年来，聊城以建设“六个新聊城”为奋斗目标，加快打造山东服务融入新发展格局的西部“战略支点”、山东绿色低碳高质量发展的“两河明珠”城市。深入挖掘阿胶、灵芝、桑黄的文化内涵和药用价值，形成了以“新三宝”为核心的中医药文化传承和大健康产业。下一步工作中，将以本次大会为契机，聚全市之力、汇全民之智，全力助推中医药产业传承创新发展。

东阿县委书记祁学兰代表东阿县委县政府向各位领导嘉宾的到来表示热烈的欢迎。她表示，东阿县将依托高度聚集化发展的“阿胶+”产业，传承国粹，守正创新，拓展内涵，全力争创全国中医药文化传承创新先行区，打造比较优势明显、多业态融合发展的鲁西大健康产业高地。

为进一步传承中医药文化，推动中华优秀文化创新发展，学以致用，东阿阿胶启动了中华老字号中医药博物馆项目。该项目将落地东阿阿胶城，线上线下展示中医药历史文化发展变迁，中医药史上的首部通典著作《阿胶历史文化通典》同步发行，并向国内多家图书馆捐赠。

会上，东阿阿胶还邀请国医大师、专家教授分享中医药最前沿的学术观点，通过专题报告展示当前中医药健康服务取得的学术研究成果，进一步推进中医药创新发展，提升中医药健康服务产业竞争力。山东中医药大学原校长王新陆分享了中医《血浊理论的提出和临床应用》。泰山学者、山东中医药大学原药学院院长田景振就中药现代化研究的进展及趋势进行分享。北京中医药大学生命科学院博士生导师张晓晴针对“数字化中医药传承创新发展”课题进行阐述。中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠发布了《中国阿胶产业发展研究报告》。山东大学博士生导师、秦汉史研究专家孟祥才对中医药史上的第一部通典著作《阿胶历史文化通典》进行了科普解读。

传承是中医药的根，创新是中医药的魂，同时也是老字号企业长寿的基因。会上，东阿阿胶总裁程杰作了题为《东阿阿胶传承创新之路》的报告，提出了“道法术器”的创新四论，旨在推动中医药特别是胶类中药在理念、品类、循证、服用方式和场景的创新。他表示，中医药文化是中国优秀传统文化的重要组成部分。推动中医药文化传承创新发展，就是推动中国优秀传统文化创新发展。东阿阿胶将与众多中华老字号中医药企业一起，担负起新的文化使命，不断擦亮中华老字号这张“金字招牌”，持续推动包括中医药文化在内的中华优秀传统文化守正创新、繁荣发展，以奋勇争先的姿态谱写中华文化新华章。

在中华老字号掌门人圆桌论坛上，北京同仁堂副总裁顾海鸥、云南白药集团CEO董明、昆药集团党委书记颜炜、山西广誉远国药董事长吕洪宇、山东宏济堂制药总裁刘涛、上海蔡同德堂副总经理龚忆、杭州胡庆余堂青春宝集团董事长任海斌、湖南九芝堂股份有限公司党委副书记雷衍飞、广州白云山陈李济副总经理覃仁安、兰州佛慈制药党委副书记魏和梅就“如何把中医药传统传承好、发展好、利用好”、“在新时代下，如何树立新思想、奋进新征程，实现新跨越，铸就新辉煌”进行了深入讨论。

会议期间，与会代表还现场观摩了中国阿胶博物馆、阿胶世界、中国毛驴博物馆、东阿阿胶城等中医药创新发展项目，对东阿阿胶在中医药和老字号传承创新方面所取得的成绩给予了充分肯定。

“未来，东阿阿胶作为中华老字号中医药名企将充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，携手众多中医药企业共同推进中医药现代化、产业化，推进产业渠道多层次、宽领域拓展，更好地发挥行业引领作用，推动中医药事业高质量发展。”程杰表示。