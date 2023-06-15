热 热 热 ！关于中暑 这些知识要知道

近期北方晴热升级，大范围高温天气来袭，明天(6月15日)高温范围将达近期最大，覆盖京津冀、山东、河南等地，局地高温强度或是同期少见的。

针对新一轮的大范围高温晴热天气，疾控部门提醒公众，要做好健康防护，预防中暑等情况的发生。

医务人员介绍，高温下，人体体温调节、水盐代谢、消化、神经、泌尿和循环系统会出现生理功能的变化，当变化超过人体可承受范围时，则会产生不良影响，导致急性热致疾病，即中暑。在高温环境下，如出现头晕、头疼、四肢无力、口渴、多汗、心慌、胸闷、注意力不集中、动作不协调等症状，但体温正常或略有升高(一般不超过38摄氏度)，即为先兆中暑。

首都医科大学急诊医学系 贺明轶：我们如果出现了先兆中暑现象，首先尽快脱离高温、高湿、封闭的环境，然后到通风阴凉的地方，先让患者休息一下，这个时候如果有条件，病情也不太重的话，适量饮用一些清凉的饮料，比如说像淡盐水、盐茶水或者是一些含盐的清凉饮料。这个时候，可以拿冷毛巾擦一擦降降温，一部分病人可能症状就改善了。平常的时候，家里边可以备一些常温的绿豆汤，也有解暑降温的效果。

重症中暑分为热痉挛 热衰竭 热射病三种

医务人员介绍，重症中暑按临床表现不同分为热痉挛、热衰竭和热射病三种，其中以热射病最为凶险，伴有多器官损伤，病情严重者可危及生命。

热痉挛的表现为全身肌肉痉挛及剧烈疼痛。热衰竭的表现为头晕、头疼、心慌、多汗、口渴、恶心、呕吐，随后出现皮肤湿冷、面色苍白、晕厥、血压短暂下降，体温明显升高。而热射病的多数患者起病急，前期表现为无力、头疼、头晕、恶心、呕吐，典型症状为高热、核心体温常在40摄氏度以上，皮肤干燥、灼热而无汗，伴有不同程度的意识障碍，可合并多脏器功能衰竭和弥散性血管内凝血。

首都医科大学急诊医学系 贺明轶：热射病其实是我们急诊比较常见的，是非常严重的急危重症，而且死亡率非常高，在高温高湿的季节非常容易出现。它分为两种，一种就像一些体弱的、高龄的、有基础病的，或者是儿童比较容易出现；还有一种是劳力型的热射病，比如说像军训，野外的一些剧烈运动可能会出现。一般我们在重度中暑的时候出现的热射病，肯定是要尽快就医，但是在就医之前我们还要遵循原则，也就是尽快让他脱离高温高湿的环境，要一边降温一边转运，像这种情况一定是要到医院就医，才能够解决后续急危重症的情况。

高血压遇上高温 控制血压水平安稳度夏

对于大多数患有高血压的患者而言，夏季是一个难熬的季节。不仅是因为天气炎热、气压低沉，造成睡眠不佳、心烦气躁，很多患者会出现血压不稳、胸闷不适，甚至还有可能引发更严重的心血管系统疾病。

那么，在炎热的夏季，高血压患者在哪些方面需要格外注意呢？

国家心血管病中心社区防治部主任 王增武：随着气温的升高，好多患者的血压水平可能就不像寒冷季节那样维持在一个高位了，有可能就会变得低一些，这时候要根据血压水平来调整自己的药物剂量，维持合适的血压水平。其次确实也需要注意一些反常现象，比如说在特殊的闷热情况下，导致的血压波动，这些都会使我们的血压控制状况受到影响，或者使我们的身体也在一定程度上受到影响，也在这个时候提醒大家在这种特殊的季节，要警惕自己血压的波动，那么最好的办法就是勤量血压，通过血压水平来掌握自己的用药程度或者调节的程度。

空调使用不当易得“空调病”

高温来袭，很多朋友会选择待在空调屋里躲避炎热，但长时间待在空调屋总会感到身体不舒服，那这是为什么呢？

医务人员介绍，长期处在空调环境中出现头晕、头痛、食欲不振、上呼吸道感染、关节酸痛等症状称为“空调病”。“空调病”是一个社会学诊断病名，通常指与空调有关或空调引起的相关类疾病。“空调病”多发于夏季，老人、儿童和妇女是易感人群，最常见症状是鼻塞、流涕、口干、头痛头昏、失眠疲劳、注意力不集中等。

首都医科大学急诊医学系 贺明轶：一部分是因为我们室内的温差和室外温差比较大，再有一个，环境密闭、通风差，所以它造成了我们在这个环境当中，出现了比如说血管的收缩，出现了自主神经功能失调，包括一些腹腔胃肠的运动功能下降，所以出现了比如说头晕、乏力、关节疼或者是鼻塞和上呼吸道症状。当然还有一部分跟空调相关的，可能会存在一些致病微生物，也可以诱发疾病。我们要提醒大众，空调要定期清理，再有一个就是当我们体弱的时候，要调节自己适合环境的温度，这样就会减少跟空调相关的一系列的疾病发生。(总台央视记者 李斌 孔冰冰)