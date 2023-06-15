新研究阐明微塑料在呼吸道沉积

科技日报北京6月14日电 （记者张佳欣）研究表明，人类每小时可能会吸入约16.2块微塑料，相当于1周吸入1张信用卡的塑料量。而这些微塑料通常含有有毒污染物和化学物质，吸入后可能会造成严重的健康风险，因此了解它们如何在呼吸系统中传播对于预防和治疗呼吸系统疾病至关重要。据13日发表于《流体物理学》杂志的论文，来自澳大利亚悉尼科技大学、伊朗乌尔米亚大学、孟加拉国科米拉大学等单位的一个国际研究团队开发出一种计算流体动力学模型，分析了微塑料在上呼吸道的传输和沉积特征。

团队研究了不同形状（球形、四面体和圆柱形）和大小（直径为1.6、2.56和5.56微米）的微塑料在缓慢和快速呼吸条件下的运动。微塑料往往会聚集在鼻腔、口咽或喉咙后部的热点部位。

研究人员解释说，呼吸道的形状复杂且高度不对称，加上鼻腔和口咽部复杂的流动行为，导致微塑料偏离流动路径并沉积在这些区域。流动速度、颗粒的惯性和不对称形状影响微塑料的总体沉积，并增加其在鼻腔和口咽区的沉积浓度。

呼吸条件和微塑料大小影响呼吸道内总的微塑料沉积速率。流速越大，沉积越少，最大的（直径5.56微米）微塑料比较小的微塑料更容易沉积在呼吸道中。

2022年，科学家首次在人类呼吸道深处发现了微塑料，这引发了人们对严重的呼吸道健康危害的担忧。

研究人员强调，人们需要更多地意识到空气中存在微塑料及其对健康的潜在影响。他们希望这一结果能为靶向药物输送系统提供参考，并改善健康风险评估。