食用可可粉能减肥？听听专家怎么说

临近夏至，气温逐渐走高。许多人想在“露肉”的季节，尽快完成减肥“大业”，最近有关健身的话题在网上热度颇高。

在国内许多社交平台上，一些博主自制的“减肥饮品”颇受欢迎。“两勺生可可粉+半瓶乌龙茶+牛奶，这瓶自制低卡奶茶大赞”“生可可粉+乌龙茶，让我一个月瘦了好几斤，还很通便”……此类内容的点击量、点赞量颇高。

不难发现，可可粉占据了这些减肥饮品配方的“C位”。那么，可可粉是什么？它真的有减肥功效吗？记者带着这些问题采访了相关专家。

可可粉是可可豆加工后的产品

“可可粉是可可液提取可可脂后的剩余成分。”科信食品与健康信息交流中心科技传播部主任阮光锋说。

记者了解到，可可粉是可可豆加工后的产品。人们从可可树的果实中取出可可豆，可可豆经清理、筛选、焙炒、脱壳后，再经过后期加工就得到了可可液。可可液是生产巧克力的重要原料。

经进一步压榨后，油脂从可可液中被分离出来，形成了两种原料：一种是制作巧克力的原料——可可脂，它是一种天然食用油，具有淡淡的巧克力香；另一种是可可液经脱脂后的剩余物——可可粉饼，它经粉碎后就是人们所熟知的可可粉。

形象地说，可可粉就好比是大豆经压榨工序后得到的豆粕。“只不过因为它有可可的独特香味，就被用在食品加工中了。”阮光锋解释道。

在国家标准全文公开系统中，记者查询到的推荐性国家标准显示，可可粉按碱化工艺，又可以被分为天然可可粉和碱化可可粉。

天然可可粉呈棕黄色或浅棕色，比较难溶于液体，且口感较苦，一般不直接用于液体产品的生产。而碱化可可粉呈棕红色或棕黑色，是在可可豆加工过程中加入食用碱后得到的产品，口感比天然可可粉略好，且可以溶解于水。

任何食物都没有直接减肥的功效

在社交平台上，很多人推荐可可粉的原因，都是因为它“可以减肥”。那么，食用可可粉真的有此奇效吗？

“减肥的关键要看能量收支情况。”阮光锋说，合理控制摄入与消耗的热量，使每天消耗的热量大于摄入的热量，才能达到减肥效果。

记者在某线上购物平台上以“可可粉”为关键词进行搜索，并随机打开一个产品界面，发现其营养成分表标明，该品牌可可粉每100克含有热量1623千焦（约合387千卡），约占人体日常所需的19%；而中速跑步一个小时大约消耗热量250千卡；公认的“减肥食品”——西兰花，每100克约含热量36千卡。可可粉的热量并不算低，但为什么很多人还表示它有不错的减肥功效呢？

南京医科大学第二附属医院主管营养师梁婷婷此前接受采访时表示，如果是将可可粉作为代餐（即不吃其他食物）来食用的话，对于有些人来说，可能确实会有减重的效果，但这个效果并不一定是可可粉带来的。若人在短期内不吃饭，摄入的热量就会减少，即便是不吃可可粉，也可以达到减重的目的。

“食用可可粉其实是不能直接减肥的，任何食物都没有直接减肥的功效。”阮光锋总结道。

记者还观察到，一些人宣称可可粉“富含多种维生素及矿物质，具有抑制食欲的效果”。这是真的吗？

“可可粉含有的抗氧化物质确实比较丰富，但说它‘富含矿物质、维生素，能抑制食欲’，这一说法没有经过权威部门的证实。”阮光锋表示。

梁婷婷介绍道，抑制食欲可能并不是可可粉带来的效果。人体在能量摄入不够的情况下，短期内食欲就会被抑制。此外，可可粉带来的较强饱腹感，也会在一定程度上让人吃得少。她表示，如果把可可粉当成代餐粉短期内食用，确实可以达到一定的减肥目的，但如果长期食用，对健康是不利的。

那么，究竟怎样才能吃对、吃好可可粉呢？

首先，不能完全将可可粉作为代餐。代餐在制作上，要讲究营养均衡。人体每天需要摄入的几大类营养物质都要包含，粗细粮要搭配，并且根据运动量不同，也要摄入一定量的碳水化合物；不饱和脂肪酸、优质蛋白、新鲜的蔬菜水果也要保证。如果单纯食用可可粉，身体可能会缺乏蛋白质、不饱和脂肪酸等营养物质。其次，对于想要减肥的人来说，由于可可粉含有大量膳食纤维，因此适宜在饭前半小时吃，以增强饱腹感。但也要注意，可可粉含有较高热量，因此不要一次性摄入太多。（实习记者 裴宸纬）