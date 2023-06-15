防范短视频沉迷，还需加强“青少年关怀”

提升青少年媒介素养，引导他们合理触网，在面对短视频时，既主动发现美好又拒绝沉迷网络

当前，短视频对青少年的影响正在逐渐加深。刷短视频，有的同学跟随专家学者、科普博主，发现兴趣爱好的“星辰大海”；而有的同学则被搞笑视频、热门段子吸引，手机逐渐“拿得起、放不下”。青少年与短视频应保持怎样的距离，维持怎样的关系？这已成为许多老师、家长不得不面对的问题。

《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，未成年网民中初中、高中、中等职业教育学生经常看短视频的比例均超过六成；未成年网民最常看的短视频内容，搞笑类题材占66.4%，其次为休闲类题材。一项抽样调查显示，33.4%的青少年不同程度地对“我不能忍受没有手机”表示同意，有超过1/3的青少年可能因使用手机影响学习和生活。

短视频为什么会让一些青少年“上瘾”？一方面，短视频放大的画面、夸张的配乐与戏剧性的剪辑，为用户打造了沉浸式观看体验。“猜你喜欢”等算法推荐功能，更形成了使用时间越长、用户信息越准、同类内容越多的推送循环。另一方面，青少年好奇心旺盛、探索欲强烈，大量新奇、有趣的短视频契合他们的心理需求。

长时间、近距离观看短视频，不仅会损害视力、影响身体健康，还可能导致注意力分散，也更容易让未成年人习惯于即时满足，而忽视学习、运动等，这值得我们警惕。

近年来，短视频应用纷纷推出“青少年模式”。然而调查发现，这一模式的使用率、满意度均有待提高。究其原因，部分“青少年模式”密码位数过少、无需人脸识别，对于熟悉家长身份证号和设置习惯的青少年来说，不难破解。更关键的是，部分“青少年模式”内容池相对单一，无法满足不同年龄段青少年观看需求。

防范青少年短视频沉迷，需要各方形成合力。在升级“青少年模式”的同时，还需加强“青少年关怀”。从家庭教育看，父母应以身作则，先放下手机，加强亲子沟通，用一起运动、一起读书等高质量相处方式营造有爱有趣的家庭氛围。从校园教育看，学校应大力推荐适宜青少年的课外读物、影像资料，引导学生主动过精神充盈的文化生活。从平台责任看，真正有用的“青少年模式”并不是普通浏览模式的“简配版”。短视频应用应主动做加法，针对青少年兴趣广泛、爱好多样的群体特点，分门别类地生产、推荐更多优质益智内容，充分满足青少年的观看需求。

今天的青少年是网络时代的原住民，他们的学习生活与互联网密不可分。短视频里那些生动活泼的知识问答，比文字更直观鲜活的人生故事，比图片更雄伟壮丽的大好河山，对青少年开阔眼界、塑造精神也有着积极意义。提升青少年媒介素养，引导他们合理触网，在面对短视频时，既主动发现美好又拒绝沉迷网络，既充分涉猎各类知识又适当满足娱乐需求，才能更好助力他们健康成长。

《 人民日报 》（ 2023年06月15日 05 版）