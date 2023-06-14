朱军：持续深入淋巴瘤临床研究 为世界贡献更多中国力量

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。会上，北京大学肿瘤医院党委书记、大内科主任朱军提出，近年来，我国在淋巴瘤领域的研究数量逐步升高，作为肿瘤治疗的前沿阵地，淋巴瘤领域精准靶免研究如火如荼，希望随着临床试验的持续开展，进一步创新淋巴瘤诊疗模式，为世界淋巴瘤诊疗贡献更多中国力量。

“近年来，我国在淋巴瘤领域的研究数量逐步升高，也在国际舞台上不断响起中国‘好声音’。”朱军说，随着临床试验在全国的普遍开展以及数量的增加，越来越多创新药上市，在淋巴瘤免疫治疗和靶向治疗上取得了显著的进步。“值得骄傲的是，近三年在全国同行的共同努力下，我国本土研发的BTK抑制剂实现出海，中国抗肿瘤新药从中国走向了世界。”

朱军在会议现场分享淋巴瘤治疗方面的新进展时提到，双抗药物已经成为了淋巴瘤领域的一大亮点，而PD-1/PD-L单抗可与多种药物协同强效抑瘤，也正在引领淋巴瘤病迈入联合治疗新时代。近年来，小分子靶向药物持续涌现，随着临床实验的开展和与获批上市，将与抗体类药物、细胞类药物共同组成免疫靶向治疗组合方案，为淋巴瘤治疗带来更多新突破。希望通过抗体类治疗、小分子药物、细胞免疫治疗，免除患者手术、化疗、放疗带来的痛苦，助力淋巴瘤治疗进入新时代。

朱军说：“我们要遵循规范化诊疗模式，加强多学科合作，专病专科化发展，让更多新药进入临床，为世界淋巴瘤研究、治疗贡献更多中国力量。”（周璨晨）