高考后考生心理波动如何调节？专家这样建议

高考落下帷幕，考生们从高度紧张到松弛，心理状态和作息等与考前都有巨大变化。同时在等待分数的一系列过程中，考生们的心理起伏也比较大。一些考生会产生不同程度的“考后综合征”，感觉六神无主，不知所措，或者因过度焦虑等心理问题影响日常生活。

“高考结束后，不少考生并不能快速调整状态，而会惯性地进入‘后高考心理期’，出现‘考后综合征’。”哈尔滨市第一专科医院主任医师徐昭媛在接受人民网记者采访时介绍，“考后综合征”一般表现为放纵型、焦虑自责型和迷茫型三种状态。放纵型的考生在考生群体中占到比较大的比例。他们认为高考结束，可以肆意玩耍，毫无节制，作息颠倒。

“焦虑自责型考生把高考看得十分重要”。徐昭媛表示，成绩尚未出来之前，考生心里没把握，持续焦虑烦躁，因而寝食难安，情绪不稳定。有的考生还伴随强迫思维、强迫行为，甚至性格突变暴躁。而迷茫型的考生由于一直处于被父母、老师监督着推着往前走，随着高考压力的释放，会产生一种无所适从、迷茫无聊的感觉。

那么，高考后考生该如何调整心态？徐昭媛建议，适度放松，以健康的状态享受假期。考生要继续注意劳逸结合，保持一点紧张状态，并有意识地控制心理活动，不去多想考试及其结果，而是重新规划自己的生活。找到新目标，平衡考后心态。不管是熬夜打游戏、宅家睡大觉，还是暴饮暴食、过度放纵，都不是良好的放松方式，找到新的目标和运力，才是对自己最好的奖励。合理饮食，加强锻炼。考生可步行、慢跑、骑自行车、爬山、游泳等，既可以放松身心，又可以锻炼身体。转变消极观念，培养理性思维。无论高考结果如何，考生要与自己达成和解。高考后的路该如何走？尝试把自己面对的几个选项的利弊一一列出，进行理性分析。学会接纳负性情绪，做好自我调节。每天可以抽出一点时间做深呼吸放松练习，闭上眼，缓慢地深深地吸气、呼气，将注意力放在呼吸上，保证整个呼吸过程是舒缓的。

“家长也要适时调整自身心态，关注孩子的情绪变化，并进行正确引导。要与孩子多沟通，高考已经考完了，成绩已是定局，不要埋怨孩子，更不要让孩子独自面对压力，尽量以乐观的态度面对问题。”徐昭媛提醒。