弘扬中华美育精神 呵护儿童健康成长

习近平总书记指出：“做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。”当前，人们身处信息时代，生活节奏快、工作压力大，儿童跟随大人们的节奏，也难免身心紧绷。儿童艺术活动多具有创造性、趣味性、游戏性，可以让孩子们身心愉悦、情绪平稳。丰子恺说过：“美好比健康，艺术好比卫生。”画画、唱歌、跳舞、演戏等艺术形式能帮助儿童从小懂得欣赏美，用积极与肯定的态度，发现生活中时时处处都有美的事物存在。因此，儿童美育是终身美育、全民美育的重要起点。

传承和弘扬中华优秀传统文化彰显素养导向的儿童美育价值。中华美育精神始终围绕人的全面发展，有着几千年的深厚传统。自三皇五帝之时起，就有“先王之乐”的传说。周公“制礼作乐”，将礼乐看作治国和教育民众的大事。人们熟知的六艺之教——礼、乐、射、御、书、数，也颇有古代版“五育并举”之意。《论语·述而篇》中有言：“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”可以想见，“游于艺”的君子，熟练掌握六艺，如鱼儿自在游于水中一般。“艺”的熟练掌握，能助人获得自由和愉快，正如今天美育追求的真善美境界。新时代儿童美育强化价值观引领，重视科技与艺术的融合，推动跨学科学习，正是以美育人、以美化人、以美培元综合性的体现。

家庭是儿童美育的第一场所。家风家教凝聚着中华民族的传统价值观。家长应当多带孩子参与和体验艺术实践，将重点放在培养孩子对艺术产生兴趣的过程。轻松、愉悦的家庭艺术气氛对儿童提升审美素养有积极作用。要让孩子感受到，美就像空气和水一样，是日常生活不可或缺、最为宝贵的馈赠，形成勤于动手、勇于创造、乐于分享、热爱生活的优良品质。

在帮助和引导儿童开展美育活动时，要遵循实践性、情感性和学以致用的特点。儿童美育离不开具身性实践。王夫之说：“闻见之知，不如心之所喻，心之所喻，不如身之所亲行焉。”在美育活动中多加实践，能释放儿童好动、好奇的活泼天性。唯有去体验、去接触、去动手创造，方能在行动中理解美的意义。只做美的旁观者，不亲身尝试，就捕捉不到最鲜活的美。要像陶行知所提倡的知行合一那样，通过教育生活化、生活艺术化，培养“诗的人生”，以“艺术的兴趣”美化人生、涵养气质。要带着感情学习，形成真正的理解。儿童美育的重要方式是导入情境。儿童的情感真实强烈，启发和共情能够更好地帮助孩子感受和认知中国文化。通过创设孩子们熟悉或可理解的情境，可以让知识技能与孩子们的情感体验紧密联系。

新时代中国美育要具有鲜明的中华文化特色。美育的核心在于弘扬真善美、塑造美好心灵，突出特点是审美力与创造力教育，也是培养社会主义建设者和接班人、陶冶君子之风的全人教育。事实上，我们的儿童美育过程中，处处渗透着中国文化基因。从感受传统二十四节气的美，感悟春夏秋冬唐诗宋词的意境，到体会书法、国画里的线条韵味，了解汉字的奥秘，新时代中国美育要特别注重培育文化自信，将儿童心中美的种子，深深植根于中华优秀传统文化的沃土中。 （作者：甄 巍，系北京师范大学艺术与传媒学院教授）