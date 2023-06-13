用心呵护高原儿童健康

“手术很成功！不用太担心，先在心脏重症监护室监护一段时间，恢复几天就好起来了。”南京市儿童医院副院长、江苏省儿童先心病中心主任莫绪明的话，让小曾（化名）爸爸紧锁的眉头舒展开来。

5月30日中午12点30分，南京市儿童医院河西院区心胸外科手术病房里，来自西藏墨竹工卡县的11岁男孩小曾完成了房间隔缺损封堵术治疗。这是“南京——墨竹工卡‘心连心’高原小儿先天性心脏病救助行动”实施的第一台手术。

墨竹工卡县平均海拔在4000米以上，自然环境恶劣，先心病发病率特别高，受医疗、经济等方面的限制，不少高原地区家庭对先心病没有给予足够重视。“许多孩子病情比较严重，如果不尽早手术，今后会对身体产生很大影响。”莫绪明介绍。

今年3月，在第十批南京市对口支援墨竹工卡县工作组和宁墨两地卫健部门的组织下，南京市儿童医院心脏专家团队一行4人，赴墨竹工卡县人民医院开展“心连心”高原先心病筛查和救治工作，对83名先天性心脏病和其他先天性疾病儿童进行了认真细致的诊疗，确定手术治疗先天性心脏病及骨关节患者共计11名。

早在2012年，南京儿童医院就与墨竹工卡县结缘。每年都会有因贫困或疑难杂症在藏区无法治疗的患儿到南京市儿童医院接受免费救治。

在南京儿童医院住院部心胸外科210A病区的病房里，9岁女孩小菲（化名）正与同屋的小伙伴开心地玩耍。“南京儿童医院从饮食到住宿，从术前检查到手术方案制定，方方面面的细节都很周到，住在这里很安心。”她的母亲泽利海说，“非常感谢专家到西藏筛查诊疗，孩子能够来南京接受免费治疗，我们感到非常幸运。”

“从西藏来的这些农牧民的孩子，生活本来就不容易。我希望他们能享受最好的医疗条件，及早诊断、及早治疗，只要条件允许，这些手术我都要亲自做。”谈及患儿的治疗，莫绪明动情地说，为了减少儿童后期生长发育特别是心理方面的负担，能够进行微创手术的我们尽可能微创手术。即便是复杂的心脏病，也会想尽办法做到微创化。

让莫绪明感到欣慰的是，部分患儿已经走上工作岗位。“这次去墨竹工卡开展筛查和救治工作时，我回访了2012年第一批来院救治的一名先天性心脏病女孩，她今年大学毕业即将踏上工作岗位，迎来人生新阶段。”

记者了解到，这是南京援藏工作组以及南京市儿童医院一起协作的计划。如今，南京市儿童医院心脏专家团队已经六次赴墨竹工卡开展先心病患儿筛查和救治工作，截至目前累计救助先心病儿童50名。不仅如此，专家还在当地进行了发病的流行病学调查，并积极培训当地医护人员，已有16位来自西部地区的医护人员在南京市儿童医院学习进修，其中多位返回当地后成了医疗骨干，打造了一支“带不走的队伍”。

江苏省第十批援藏干部、拉萨市卫健委副主任严周忠告诉记者，南京市卫生系统对口援助墨竹工卡县人民医院。近年来，南京市依托援藏工作组医疗队，协助墨竹工卡县人民医院创建“二甲”，铺设医疗信息化专网，建立下沉到乡的病案管理系统和患者流向分析系统，规范建成拉萨市首个县级输血科，为复杂手术的开展提供了平台支持。2022年，开展“宁墨情·医公益”爱心义诊、“宁墨情·医公益”爱心医治南京行和“宁墨情·传帮带”等活动，免费医疗服务惠及8600名农牧民群众。（本报记者 苏 雁 本报见习记者 李 健）