肥胖会破坏大脑对营养物质应答

科技日报北京6月12日电 （记者张梦然）据《自然·代谢》杂志12日发表的一项研究显示，大脑对特定营养物质的应答在肥胖个体中会减弱，而且减重后也不会恢复。研究结果表明，大脑的长期适应可能发生在肥胖个体中，而且会影响进食行为。

进食行为是复杂的代谢信号从肠道、其他器官、血液循环抵达大脑再返回的结果，目的是触发饥饿感和饱腹感以及寻找食物的动机。虽然这些过程在动物模型中已经开始变得明朗，包括在肥胖等代谢疾病的背景下，但科学家对人类这方面的了解还很少，因为设计能阐释这些机制的临床实验很难。

美国耶鲁大学医学院设计了一项对照试验：向30名健康体重个体（定义为身体质量指数BMI在25kg/m^2或以下）和30名肥胖个体（BMI在30kg/m^2或以上）的胃部直接注射特定营养素（脂类或碳水化合物），同时通过功能性磁共振MRI和SPECT测量他们的脑活动。体重健康的个体在注射营养物质后表现出特定的脑活动模式和多巴胺释放（与积极感受有关），但这些应答在肥胖个体中会减弱。此外，减重10%（进行12周的节食）并不足以让肥胖个体恢复这些应答，这表明肥胖背景下的大脑会出现长期适应，这种适应在成功减重后仍然不变。

在一篇同时发表的新闻与观点文章中，弗吉尼亚理工学院Fralin生物医学研究所科学家认为，鉴于行为性减重后体重反弹很常见，该研究为今后探索肠—脑轴信号转导对减重维持和体重反弹的可能影响提供了重要参考。