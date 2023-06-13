新型“鸡尾酒”单克隆抗体让病毒无法逃逸

科技日报济南6月12日电 （记者王延斌 通讯员翟荣惠）病原病毒严重危害动植物以及人类健康，必须快速准确地开展检测。然而，病毒非常“狡猾”，时常发生变异，逃过人类检测。12日，记者从山东农业大学获悉，该校李向东教授团队近日制备了一种“鸡尾酒”单克隆抗体，将两种单克隆抗体像鸡尾酒一样混合起来，让检测对象携带的特异性目标病毒“无处可逃”。相关成果发表在《植物生物技术杂志》上，可应用于动植物病毒所有分离物的检测。

基于抗体抗原识别的血清学方法在病原病毒检测中至关重要，而抗体识别的是病毒的抗原决定簇。抗体分为多克隆抗体和单克隆抗体，多克隆抗体含有多个抗原决定簇的抗体，而不同病毒可能有相同或相似的抗原决定簇，因而多克隆抗体可能会与非靶标病毒发生交叉反应，很容易出现错检。比如曾经出现过健康人被告知感染某种病毒的误诊。

单克隆抗体就是单一的B细胞（浆细胞），能够分泌出相对高度均一且针对某个特定抗原表型的抗体，并且为人工培养。单克隆抗体只是针对某一个抗原决定簇，因而特异性更高。但因为病毒有多个抗原决定簇，而有些单克隆抗体只能检测到部分病毒分离物，就导致了漏检现象发生。

马铃薯Y病毒是马铃薯Y病毒属的代表种，主要侵染马铃薯、烟草、辣椒、番茄等茄科作物，严重影响作物产量和品质。之前研究表明，利用国际上广泛使用的马铃薯Y病毒单克隆抗体检测马铃薯Y病毒分离物，最高时可能出现48.57%漏检现象。因为马铃薯主要靠种薯进行繁殖，漏检会让许多带病种薯或种苗流向田间和市场，导致病毒病严重发生。

李向东团队制备了54种马铃薯Y病毒的单克隆抗体，通过删除突变以及丙氨酸扫描等分析明确了这些单克隆抗体所识别的抗原决定簇，筛选到了4种单克隆抗体，它们所识别的抗原决定簇与国际上广泛使用的马铃薯Y病毒单克隆抗体不同，而且在马铃薯Y病毒衣壳蛋白中相对保守，其中3个单克隆抗体能检测到更多的马铃薯Y病毒分离物。

他们通过科学组合识别不同抗原决定簇的单克隆抗体，得到了类似鸡尾酒的两种单克隆抗体的组合，它们可检测的马铃薯Y病毒分离物有互补性，能检测所有已知的1885个马铃薯Y病毒分离物，实现所有马铃薯Y病毒分离物的全覆盖检测。对于新出现的株系，也可根据其衣壳蛋白氨基酸序列来判断是否能用这个组合来检测。