黄健：泌尿系统肿瘤治疗有了更多新选择

为践行健康中国行动，推进科研成果临床转化，助力癌症防控工作，作为2023年人民好医生系列活动重点工作，第三届（2023）“人民好医生·金山茶花计划”总结会6月10日在北京举办。会上，中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健提出，泌尿系统肿瘤治疗正逐渐取得新进展，如肾肿瘤治疗决策正在不断优化，各种预后相关的生物标志物及模型搭建探索逐渐成熟。免疫与靶向联合治疗水平的进步也给患者提供了更多选择和机会，提升了患者的生存率。

中山大学孙逸仙纪念医院泌尿外科主任黄健作分享

黄健介绍说，在尿路上皮肿瘤方面，晚期维持治疗以及围手术期新辅助延长生存取得了成功。在膀胱肿瘤治疗方面，中国制定了两个专家共识。在晚期肾肿瘤方面，系统治疗格局因靶向与免疫联合治疗的运用而改变。具体而言，在尿路上皮肿瘤治疗方面新辅助免疫治疗取得了长足进步，在新的研究形势下，国内的临床医生和团队正逐渐探索让更多患者能够在治疗的同时保住膀胱的可能性，助力提升患者生活质量。

“肾癌治疗方面有一些问题仍需要持续探索。”黄健举例说，一是在靶向与免疫联合治疗的形势下，残留的病灶应该如何处理、怎么处理是新的临床问题。因此，何时开展减肿瘤的肾切除手术更合理需要研究。二是高危肾肿瘤治疗以手术切除为主，术后五年内复发概率高。所以，辅助治疗就显得尤为重要，如何选择辅助治疗方式也需要继续研究探索。

黄健认为，虽然靶向与免疫联合治疗让许多患者病情得到缓解，相关研究也有望为泌尿肿瘤患者的治疗做出更大贡献。不过，辅助治疗仍存在诸多问题需要探索，相关研究成果仍需更多前瞻性的临床研究和长期随访来验证。未来，泌尿系统肿瘤治疗的研究方向大致包括临床预后模型的搭建、多种生物标志物相结合等，相关研究将助力围手术期免疫治疗的风险和获益更平衡。（何垚森）