北京儿童医院小汤山诊疗中心正式启用

为满足北京市广大儿童诊疗、康复和预防保健的需求，北京小汤山医院与北京儿童医院合作共建“北京儿童医院小汤山诊疗中心”（以下简称“儿童诊疗中心”）6月3日正式启用，儿童康复病房及儿童康复治疗中心也向广大患儿开放。诊疗中心的建立将进一步提升京北地区的儿科就诊能力，同时为北京市以及全国患有神经系统、骨科系统疾病的儿童提供专业、精准的康复治疗，联合打造国家级儿童临床、康复、预防保健和科研高水平平台，为患儿提供更优更好的医疗服务。

６月３日，“儿童诊疗中心”举行正式启用仪式，当日在小汤山医院门诊部，儿童医院、小汤山医院多位专家联合举办义诊活动，涉及内分泌、感染、营养、中医、耳鼻咽喉、头颈外科、心脏内科、眼科、神经与骨科系统疾病的康复等专业，活动吸引周边及北京市的广大患儿及家长前来问诊咨询、体验康复服务。自5月22日门诊试开诊以来，共接诊患儿150余名。家长们表示，家门口的儿科很方便，孩子少跑路，少遭罪。

打造国家级儿童临床与康复一体化平台

在启动仪式上，北京儿童医院副院长赵成松表示，我国及各地区都注重儿童的救治或诊疗能力建设，但是儿童康复方面还比较薄弱，为此北京儿童医院充分发挥国家儿童医学中心的引领示范作用，与小汤山医院强强联合，着重提升儿童康复能力建设，补齐儿童康复医学的短板。

儿童诊疗中心目前已开设儿童内科门诊、儿童康复门诊、儿童康复病房与儿童康复治疗中心，病房温馨舒适，一期设置17张病床位，康复治疗中心占地600平米，配备运动疗法(PT)、言语治疗(ST)、作业疗法(OT）、理疗、中医、水疗等国内一流的功能康复治疗设备。中心除诊治儿科呼吸及消化系统等常见病，还为有康复需求的儿童提供专业、精准的康复治疗。儿童康复专业治疗团队运用现代康复和中医特色康复治疗技术，联合康复治疗儿童发育延迟、智力发育障碍、脑瘫、注意缺陷多动障碍、脑炎、面神经麻痹等神经系统疾病，以及脊柱侧弯、骨折、运动损伤、关节挛缩、马蹄内翻足、腓骨肌萎缩症等骨科系统疾病。

未来，医院还将在骨科系统、神经系统疾病康复的基础上，开展音乐治疗、园艺治疗等精神心理方面的治疗，成为北京市乃至全国领先的儿童综合康复治疗中心。两院还将共同打造北京市及全国的儿童康复教育培训基地，开展国内外学术交流，举办高层次学术论坛。通过打造儿童康复互联网平台，服务更多的小朋友。

全面提升患儿医疗救治和康复服务能力

据北京小汤山医院党委副书记、副院长（主持行政工作）姜悦介绍，小汤山医院作为北京市儿科紧密型医联体的第4批帮扶对象，按照市卫生健康委和市医院管理中心的要求，与北京儿童医院通过资源整合、品牌共享，共同探索建立互联互通、保障有力、优势互补、运行高效的儿科紧密型医联体，推进规范化、标准化建设，实现“六通”：即规划通、品牌通、人员通、药品通、标准通、管理通。“儿童诊疗中心”由儿童医院心内科唐浩勋担任主任，重症医学科张洁担任护士长，与小汤山医院医生、护士、康复治疗师共同组建专业诊疗康复团队。双方医院互派专家医生到对方医院出诊、教学、会诊及查房，确保医疗质量，使得一些复杂病例得到更完善、更系统的诊治和康复。儿童医院的部分常用的“明星小药”可以在小汤山医院使用，超出小汤山医院诊疗能力的急危重症患儿可通过“绿色转诊通道”迅速转诊到儿童医院，儿童医院病情趋于稳定但仍需功能康复的患儿转诊至小汤山医院，把宝贵的医疗资源腾挪给其他有需求的小朋友。利用小汤山医院优美的环境、天然高温高矿化淡温泉水和医务人员精湛的康复技术，加速小患者的康复。通过两家医院优势资源整合，互促共进，全面提升患儿医疗救治和康复服务能力，让更多患儿受益。

此外，小汤山医院作为“北京市残疾儿童少年康复服务定点机构”，对接北京市及国家残疾人联合会，承担着残疾儿童少年康复的重要使命和任务。

据北京市医院管理中心党委常委、副主任王宇介绍，为推动市属优质医疗资源均衡布局，更好地满足北京市广大儿童就诊和康复服务需求，北京市医院管理中心积极践行以人民为中心的发展理念，以高质量发展为目标，统筹推进儿科医联体建设。推动儿童医院与小汤山医院合作共建“北京儿童医院小汤山诊疗中心”，整合打通儿科诊疗——康复环节，为患儿提供了连续性、高水平的诊疗和康复服务。

小汤山医院自2019年与北京天坛医院合作共建“天坛小汤山康复中心”，通过近两年紧密型医联体的探索实践，积累了宝贵的经验。2023年，小汤山医院将继续通过与北京积水潭医院、北京中医医院、北京清华长庚多家市属医院合作共建，全力推进其在神经、骨科、儿科、肝胆外科、中医、血液透析等多种专科康复领域的学科建设和融合发展，快速推动小汤山医院高质量发展。