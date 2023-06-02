维生素D缺了不行，补多了也不成

随着人们健康意识的提升，许多人开始注意对各类营养素的补充。在网络上，不少人表示，自己“晒太阳时间不够多”“骨密度不够高”，因此需要额外补充维生素D；但也有人认为，维生素D补充过多“会对肝脏造成危害”。

维生素D对人体有什么用处？哪些人需要补充维生素D，又该如何科学合理地补充维生素D？带着这些问题，科技日报记者采访了相关专家。

缺乏维生素D或引发多种疾病

维生素D是一种脂溶性维生素，对于人体有重要作用。“维生素D有助于骨骼健康，维生素D内分泌系统能调节血钙平衡，维持机体正常的血钙浓度。”武汉大学营养与食品卫生系主任、中国营养学会营养与神经科学分会副主任委员、中国营养学会理事荣爽对记者说。

维生素D还参与机体多种机能的调节。荣爽表示，维生素D具有激素的功能，通过维生素D受体调节机体生长发育、细胞分化、免疫、炎性反应等。“近年来，大量研究发现机体低维生素D水平与高血压、肿瘤、糖尿病、心脑血管疾病、自身免疫性疾病等密切相关，也与部分传染病如结核病和流感的发病相关。”荣爽说。

维生素D缺乏的情况在全球范围内都相当普遍。有研究显示，全球维生素D严重缺乏率为15.7%，缺乏率为44.7%。《中国居民膳食指南科学研究报告（2021）》也指出，2016—2017年，中国6—17岁儿童青少年血清维生素D缺乏率为18.6%；2015年，中国18岁及以上成年人维生素D缺乏率为21.4%。

对大多数人来说，维生素D缺乏会影响骨钙化，造成骨骼和牙齿的矿物质异常。此外，缺乏维生素D也会对不同年龄段的人群造成不同程度的危害。

婴幼儿缺乏维生素D不仅易引起佝偻病，还可能由于其骨骼不能正常钙化而导致骨骼变软和弯曲变形，如形成“X”或“O”形腿、胸骨外凸、囟门闭合延迟、骨盆变窄和脊柱弯曲等。同时，缺乏维生素D往往会导致婴幼儿腹部肌肉发育不良，致使其腹部膨出；在牙齿方面，易导致出牙推迟，龋齿和恒齿稀疏、凹陷。

孕妇在缺乏维生素D时易患骨质软化症，其主要表现为骨质软化、容易变形，骨盆变形可致难产。

由于肝肾功能降低、胃肠吸收欠佳、户外活动减少，老年人体内维生素D水平常常低于年轻人。老年人在缺乏维生素D时易患骨质疏松症，进而使其骨折风险增高。

过量补充维生素D于健康不利

那么，该如何科学补充维生素D呢？“经常晒太阳是既廉价，又能够有效补充人体维生素D的最好途径。每天在上午9—10时或者下午4—5时的阳光下晒10—20分钟即可。”荣爽说，“成年人只要经常接触阳光，便可大大降低维生素D缺乏的发生率。我国不少地区食用的维生素D强化牛奶，也可在一定程度上改善维生素D缺乏症。”在膳食补充方面，维生素D主要存在于海水鱼（如沙丁鱼）肝脏、蛋黄等动物性食品及鱼肝油制剂中。荣爽提醒道，人奶和普通牛奶是维生素D较差的来源，蔬菜、谷类及其制品和水果也只含有少量的维生素D，或几乎没有维生素D。

需要注意的是，维生素D也并非“越多越好”。荣爽表示，维生素D的中毒剂量虽然尚未确定，但摄入过量的维生素D可能会产生包括食欲缺乏、体重减轻、恶心呕吐等症状在内的诸多副作用，并发展成动脉、心肌、肺、肾、气管等软组织转移性钙化和肾结石，严重的维生素D中毒可导致死亡。

“维生素D既可来源于膳食，又可由皮肤合成，因而较难估计膳食维生素D的供给量。”荣爽表示，“根据我国制定的膳食营养素参考摄入量，在钙磷供给量充足的条件下，儿童、青少年、成人、孕妇、乳母的维生素D推荐摄入量及0—1岁婴儿的适宜摄入量均为每天10微克，65岁以上老人推荐摄入量为每天15微克；11岁及以上人群（包括孕妇、乳母）的可耐受最高摄入量为每天50微克，0—4岁、4—7岁、7—11岁人群的可耐受最高摄入量则分别为每天20微克、30微克和45微克。”荣爽表示。