新冠为啥连累眼睛 出现不适这样缓解

近期，一些阳后发生眼部不适的患者出现在医院的眼科门诊。医生提醒：感染新冠病毒后如出现眼部不适，可用冷敷方法缓解眼痛等不适，如果不适感持续存在，应及时去医院就诊。

眼红

结膜炎是最常见的新冠病毒感染后的眼部表现。患者主要表现为眼红、异物感、流泪等不适，可以为单眼或者双眼发病，可发生于新冠感染的各个阶段。目前认为结膜炎发生可能与新冠病毒直接侵害结膜组织或者新冠病毒感染机体后免疫系统攻击结膜组织有关。

有研究显示“手眼接触”可能会增加结膜炎的发生。此外，葡萄膜炎、角膜炎也可引起新冠患者眼红。

眼痛

一项研究发现34.4%的新冠感染患者可出现眼痛，研究人员认为这可能由新冠病毒激活炎症因子导致三叉神经功能障碍引起。

视力下降

视网膜中央静脉阻塞是新冠病毒感染引致的众多血管疾病之一。患者可表现为视物模糊、视物变形等。有观点认为其发生可能与新冠感染者处于高凝状态引起眼底静脉血管阻塞有关，可表现为血液化验指标如D-二聚体、凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、纤维蛋白原等升高。

视网膜中央动脉阻塞也可发生于新冠感染患者，主要表现为突然发生的无痛性视力下降。

此外，新冠感染患者也可由于眼底毛细血管缺血引起急性黄斑神经视网膜病变，表现为单眼或双眼的无痛性视力下降或者视物遮挡。

眼睛不舒服 试试这样做

新型冠状病毒感染出现眼部表现应该怎么办呢？

积极治疗原发病 比如高热时合并的眼痛，需要按照医嘱使用退烧药物。

局部冷敷 眼部进行冷敷也可以用来缓解眼痛等不适。

医疗机构就诊 若出现视力下降请及时到有眼科的医疗机构就诊以免延误治疗。眼红眼痛等不适持续存在的患者也应该到医疗机构就诊。

尽量避免手揉眼 “手眼接触”可能会增加结膜炎的发生，因此要尽量避免用手揉眼睛，以免发生眼部感染。

文/赵慧英（北京老年医院）