哪些人群容易新冠“二阳”？如何科学防护？权威专家解答

近期，多地出现了新冠病毒感染散发病例，其中有一部分人是二次感染。疫情最新形势如何？新冠“二阳”后症状如何？哪些人群容易新冠“二阳”？如何科学预防感染？针对社会热点关切，专家给出权威解答。

疫情最新形势如何？

“疫情监测数据显示，5月中旬后，我国疫情处于低水平波浪式流行的态势。”中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，我国疫情在2月份平稳转段以后，就进入局部零星散发态势，从4月下旬开始，疫情小幅上升。从发热门诊就诊数据看，4月下旬以来就诊的患者虽有增加，但要远远低于上一波疫情高峰时的就诊量，就诊患者绝大部分是轻症。

“综合研判，由XBB系列变异株引起的疫情还会持续一段时间，但全国疫情防控形势平稳可控，对正常医疗救治和社会运转影响较小。”王丽萍说。

新冠“二阳”后症状如何？

首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，感染者的症状主要还是发烧、咽痛、咳嗽、鼻塞流涕，还有一些人会头痛、肌肉酸痛、关节痛，个别人出现呕吐、腹泻的症状。观察发现，二次感染的人群主要是青壮年，也即18岁到60岁年龄阶段的人。总体来说这些人的症状明显要比首次感染轻，比如首次感染出现剧烈的头痛、“刀片嗓”、重度咳嗽，需5至7天才能恢复，而二次感染时嗓子轻微疼痛，恢复得更快，一般3至5天就能恢复。青壮年的免疫功能正常，第一次感染后获得了抵抗力，面对第二次感染就能够更轻松、更容易对抗病毒，恢复得也更快一些。

北京中医医院院长刘清泉分析，二次感染后出现风热感冒症状，如嗓子疼、轻度咳嗽、低烧等，使用中医治疗风热感冒的药物非常有效，如清热、疏风解表、利咽喉类药物。低烧的人用了这些药物，不到24小时就能退烧，嗓子也不疼了，全身症状就会逐渐消失。

嗓子痛就是新冠“二阳”吗？

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，在人体上呼吸道中，咽喉是个门户，咽喉痛是呼吸道感染的普遍表现。无论是新冠病毒，还是流感病毒，哪怕是细菌感染，如支原体、衣原体感染等，都会出现咽喉肿痛。如果出现咽喉肿痛，可以用点解热镇痛类的药物，或者多喝水，注意休息，可以有效缓解。

哪些人群容易新冠“二阳”？

王贵强表示，目前，预防工作应重视既往未感染过的人群，特别是没有打过疫苗、有基础疾病的高龄老人等。建议高风险人群要始终注意个人防护，“关口前移”尽可能避免感染。这类人群一旦出现感冒、发热症状，应及时筛查，确定感染新冠病毒后要第一时间就医。早期进行抗病毒治疗、及时氧疗，对于降低重症风险十分重要。

复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰介绍，脆弱人群如65岁以上尤其是80岁以上的高龄老人，高血压、冠心病、慢性支气管炎、慢性肝肾疾病、糖尿病等基础病患者，或者患有血液病、淋巴瘤等疾病的人群，容易二次感染，感染后容易重症化。

王贵强建议，一旦感染了新冠或者“二阳”了，还是要做好个人防护，尤其是家里有老人，特别是卧床等有基础疾病的老人，避免造成家人感染，最大限度降低危害。要避免带病工作，避免参加聚集性活动，出门要做好个人的防护，尽可能居家康复。

如何预防新冠“二阳”？

避免去人多聚集的场所，平时注意手卫生，去人多封闭的环境，注意戴好口罩，保持社交距离。

没有接种疫苗的高风险人群，建议接种疫苗，预防重症的发生。

“要保持健康饮食，最好做到清淡饮食。”刘清泉说，从中医角度看，风热引起的感冒，最容易侵犯的是有热邪内积的人群。经常吃重油重辣重盐类食物，会很快生成体内积热，容易感冒或感染新冠病毒。因此，饮食要清淡，要保持胃肠清利，防止胃肠有积热，再次感染的概率就会下降。