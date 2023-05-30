上个班还能“应激”了？没那么夸张

随着创伤后应激障碍（简称PTSD）逐渐被人们所了解，这种精神疾病名称成为日常生活中经常被使用的词汇，近几年常有人称因为某事自己PTSD了，比如“上班上到PTSD”。上班真的会导致应激吗？真正的PTSD患者表现是怎样的？如何判断自己或身边的人是否患上这个病？确诊后我们又能做点什么？

能说出自己“应激”的 一般不是真障碍

能说出“上班上到应激障碍”的人一般不是真的PTSD患者，因为如果确实患有PTSD，创伤带来的巨大痛苦让当事人很难再向旁人做出表达，因此这种说法更多只是一种调侃。

不少真正的PTSD患者曾经经历、目睹死亡，或者受到过死亡威胁，又或是曾经严重受伤、躯体完整性受到威胁，常见于退伍军人、战争受害者、自然灾害受害者、重大犯罪事件亲历者等。特定事件导致患者痛苦超过一个月才可能被确诊为PTSD。

不过，日常生活中的一些经历或事件，如家庭暴力、情感忽视、遭遇性侵、亲人的突然离世等同样可能导致应激障碍或者埋下患病的种子，在日后受到刺激时引发应激，需要引起重视。

真正的应激障碍 有四个典型表现

能确诊创伤后应激障碍的患者往往有四种表现，即闪回、回避、警觉性增高、负性自我评价。

闪回 某些场景会导致痛苦记忆重新浮现在眼前。比如：看到家暴相关的新闻之后，童年被虐待的经历总是浮现在眼前；提到过世的亲人，就会不断回想亲人在自己面前死去的场景。值得注意的是，在经过某种特定刺激后，夜晚会梦到某个特定的痛苦经历或场景，也是闪回的一种表现。

回避 避免接触和自己的创伤相关的一切东西。比如：刻意避开自己曾经目睹过车祸、跳楼等意外的场所，哪怕给日常生活造成不便。

警觉性增高 过度警觉，对某些细节产生生理上的应激反应，或是突然情绪激动、暴躁。有些PTSD患者每次听到电话铃声响都会惊跳而起，还有些患者在朋友拍他肩膀想打招呼的时候突然暴跳如雷。

负性自我评价 对自己的评价很糟糕，认为自己没有任何优点，不值得别人同情、不配活下去。

同时有两种或两种以上表现，可能就是患上了PTSD。如果自己或身边的人符合以上症状，建议前往医院就医，寻求专业人士的帮助，在经过相应的检查评估后方能确诊。

药物+心理治疗 PTSD患者有望痊愈

如果自己或身边的人患有PTSD也不必惊慌，只要及时寻求专业人士的帮助，创伤后应激障碍就有希望痊愈。

对于PTSD患者通常可采用心理治疗加药物治疗的方式，服药至少持续一年以上才能有效控制疾病的症状，心理治疗的次数和频率视情况而定。

在日常生活中，我们可以给予创伤后应激障碍患者更多或者更高质量的陪伴，保证患者日常生活规律，在患者情绪相对稳定、与外界沟通相对顺畅的情况下，帮助患者恢复正常的学习、工作，尽量让患者的生活保持在可控、规律的状态。

文/潘伟刚（北京安定医院）