王江：高质量党建引领公立医院高质量发展

公立医院是我国医疗服务体系的主体，近年来，公立医院改革发展作为深化医药卫生体制改革的重要内容，为持续改善基本医疗卫生服务公平性可及性、防控重大疫情、保障人民群众生命安全和身体健康发挥了重要作用。近日，重庆市綦江区人民医院党委书记王江在做客人民好医生客户端《书记来了》节目时认为，推动公立医院高质量发展，要始终坚持和加强党对公立医院的全面领导，从而更好地满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。

抓好“一统二建三抓四管”。“为贯彻落实党的二十大精神，推进公立医院高质量发展，为人民健康‘保驾护航’，医院党委要充分发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的引领作用。”王江认为，落实党委领导下的院长负责制，要立足医院实际，以“一统二建三抓四管”为切入点：“一统”，即坚持党建统领，不断完善党委会、院长办公会议事规则和细则以及书记、院长沟通机制，做到“一把手”末位发言，按“少数服从多数”的原则作出决定；“二建”，即通过制定党建目标考核细则等措施，完善“党委-党总支-党支部”三级组织体系，构建特色管理机制；“三抓”即抓思想教育、抓作风转变、抓制度落实；“四管”即管队伍建设、管意识形态、管统战统筹、管创新改革。

构建协同“作战”体系。围绕如何实现党建引领公立医院高质量发展，切实做到构建新体系、提升新效能、激活新动力、引领新趋势、建设新文化的问题，王江结合重庆市綦江区人民医院的实践经验，谈了自己的理解和感悟。他认为，医院领导班子是“指挥部”。在医院党委的领导下，负责完善医疗质量管理与控制体系，通过向上联、向下延、向外展三步走及九个一体化推动资源整合共享，深化医共体建设，发挥区人民医院“龙头”作用，构建新体系。

职能部门是“参谋部”。通过提升新效能、激活新动力，构建运营管理组织，增强后勤保障体系，优化临床路径管理，实施薪酬制度改革，调整医疗服务价格，健全干部选拔机制，健全医务人员培养引进和评价制度，促进医院管理更加规范化、科学化、精细化。

临床科室是“作战部队”。加强党支部建设，发挥战斗堡垒作用，通过引领新趋势，实施创新驱动发展，构建不同梯次学科发展新格局，推进服务模式创新，提升信息支撑，建设急诊急救五大中心、临床服务五大中心、医疗资源共享五大中心、医共体高质量管理五大中心。从学科建设、科技转化、信息联动、新技术新材料等方面进一步发力。

职工充分发挥“单兵能力”。共产党员以身作则，以院为家，传承医学文化，共同参与医院文化建设，以患者为中心改善医疗服务质量，弘扬抗疫精神，提高各项满意度，建设新文化。

做到“两手抓一驱动”。健康是人民群众最具普遍意义的美好生活需要，建设患者放心、人民满意的医院是公立医院的使命，医患满意是医院高质量发展的终极追求目标。

如何进一步提升医患满意度？王江认为，医院党委要坚持以患者需求为导向，坚持“改革与改善同步”，通过“两手抓一驱动”（“两手抓”，即一手抓医疗技术能力，一手抓服务能力和体系建设；“一驱动”，即创新驱动），改善医疗服务模式，全面促进医疗服务提质增效。

“新时代背景下，医院党委要充分发挥引领作用，准确把握新时代变化，抓住‘十四五’时期高质量发展的契机，加快国家区域医疗中心建设学科规划和发展，加强人才队伍培育和优化。”王江建议：一是提升患者满意度，让患者就医的便捷程度、技术质量、医生讲解诊疗方案及隐私保护等方面的满意度稳步提升；二是加强医院互联网建设，借助云计算、大数据、物联网等技术手段，以患者为中心进行供给侧改革，重构医院业务模式，提升医疗服务水平。（赵晓彤）