为什么糖友更易得口腔病？

我国是世界上糖尿病患者最多的国家，常见的慢性并发症有视网膜病变、神经病变、肾脏病变等，以及我们说过的糖尿病足，这都是大家比较熟知的。但是糖尿病患者往往都会忽略另一个问题——口腔问题。

北京市疾病预防控制中心的专家介绍，其实糖尿病患者发生各种口腔疾病十分常见，如牙周病、口腔黏膜病变、龋齿、牙槽骨吸收、牙齿松动脱落等。

那么，为什么高血糖可以影响到口腔健康呢？

一方面，由于唾液量减少、唾液内葡萄糖浓度升高等原因，糖尿病患者口腔的自洁力下降，引起病原微生物的滋生和繁殖；

另一方面，血管病变会造成牙龈等口腔组织缺血缺氧和损伤，更容易受到细菌等有害物质的侵袭。加之，糖尿病患者伤口愈合障碍，也会导致口腔病变迁延难愈。

专家提醒，糖友做好以下三个方面，可有效预防口腔疾病侵扰。

合理控制自身血糖 控制好血糖是规避口腔疾病侵扰的首要条件，只有血糖控制平稳，才能够更好地预防口腔疾病；对于一些已经出现口腔疾病的糖友来说，也可以通过维持血糖水平的平稳，辅助口腔疾病的治疗。

保持口腔卫生 首先，要重视早晚刷牙、饭后漱口；每天至少刷牙两次，早、晚各一次，晚上刷牙后不再进食；坚持饭后漱口，有助于去除食物残渣，保持口腔清洁。

定期口腔检查 要定期进行口腔健康检查。糖尿病患者应每3至6个月进行一次口腔检查。每2年拍摄一次口腔X线片。如果患有牙周疾病，可以增加口腔检查的次数及频率。