警惕！滥用“聪明药”可致命

高考在即，一些家长为了给孩子提高成绩做最后冲刺，不惜从网上高价购买所谓的“聪明药”。不久前，首都儿科研究所神经内科的医生就接诊了一位高三年级学生的妈妈，希望开出一种叫“利他林”的药。家长透露她是在一些论坛上看到的，说“聪明药”利他林，能够改善学习状态，提升学习成绩，她也想让孩子试一试。

“聪明药”再次走入大家的视线，真的有这么神奇吗？下面就让药师从专业的角度讲一讲这“聪明药”。

它只适用于多动症儿童

所谓的聪明药其实都是一些精神药物，网传的聪明药利他林，其主要成分就是哌甲酯，是目前治疗注意力缺陷多动障碍（ADHD） 的主要推荐药物之一。

哌甲酯为多巴胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂，能够拮抗5-羟色胺1受体，并使囊泡单胺转运蛋白重新分布。对于多动症儿童它可以通过兴奋大脑达到提高注意力的治疗作用，并不能增进记忆力或分析能力，不会让正常孩子变得更聪明。

对于确实存在注意力缺陷的患儿， 需要去正规的医院进行系统治疗。

正常人长期使用会成瘾

利他林（哌甲酯）属于国家严格控制的第一类精神药物，除了用于适应症的治疗外，不能用于其他非医学目的。滥用这些药物只会导致严重的后果，到头来成绩没提高，反而影响了孩子的健康，遗恨终生。

很多家长和学生缺乏对哌甲酯的正确认识，而盲目相信所谓的“聪明药”，为了提高学习成绩而铤而走险，最终导致药物依赖。青年期是容易发展为药物成瘾的重要时期，在这一时期，为了提高学习成绩，而贸然使用哌甲酯类药物，可能对个人后期的人际关系、学术成就和个人的事业发展产生严重的不良影响。

要想孩子保持一个清醒的头脑和旺盛的学习精力，健康的饮食、适度的锻炼和合理的作息是最重要的。

滥用“聪明药”可致死

近年来，哌甲酯及其类似物在药品黑市上的迅速扩张，已经导致多起中毒和死亡事件。

更需要注意，盲目服用此类药物弊大于利，对于健康人使用无疑是滥用药物。因为这类药物长期或大剂量使用，还会产生一些精神症状，如，静坐不能、易怒、运动障碍（抽搐）、兴奋、失眠、嗜睡、困倦、疲劳、头晕、抑郁、情绪不稳定、定向障碍、幻觉，甚至躁狂，还有不可忽视的成瘾性。

还有研究表明，滥用哌甲酯等兴奋剂还会导致自杀及药物过量不良事件的增加。

文/冯雪梅（首都儿科研究所）