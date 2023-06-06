新冠超八次会送命？ 谣言！重复感染症状反而变轻

新冠病毒来了一个回马枪。随着“二阳”人数的增多，一些人开始担心多次感染会让病毒在体内累积，造成症状叠加，甚至有传闻称人最多可以感染八次，再多就没命了。最新一期科学流言榜发布，对上述说法予以辟谣。此外，还有更多健康流言此次被“集中打击”。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言 抽血检查会降低人体免疫力

真相 网传抽血会抽走具有免疫功能的白细胞，也会移除对身体重要的物质电解质、维生素等。甚至误认为一个人病得越重，抽血检查就越多，这让许多人一直卧床不起，乃至提前死亡。

其实，抽血不会伤身。一般抽血检查的血液量不会超过20毫升，而人体平均有4000毫升血液，且具有自动再生的功能，抽少量血液，并不会给人体健康带来影响。

虽然构成人体免疫力的主要细胞是白细胞，但在血液中红细胞的比例较大，而白细胞较少。一般献血200～400毫升会失去人体白细胞总数的1%～2%，而在抽血后1～2小时内，失去的白细胞又会恢复原来的数量。因此，抽血后不会失去很多白细胞，也不会使人免疫力下降。

流言 哮喘患者都会“喘”

真相 没有喘息症状就一定不是哮喘吗？对于哮喘，不少人还停留在电影、电视剧里那些“气促、呼吸困难”的表现上。其实，这些都只是哮喘急性发作的典型表现。当患者遇见冷空气及干燥空气等刺激时，容易哮喘发作。典型的哮喘症状为反复发作性喘息，可伴有气促、胸闷或咳嗽。

不过，临床上还有很多不典型哮喘。咳嗽变异性哮喘，咳嗽是其唯一或主要临床表现；胸闷变异性哮喘，以胸闷作为唯一或主要症状；隐匿性哮喘，没有反复发作喘息、气急、胸闷或咳嗽的典型症状，但长期存在气道反应性增高。

流言 喝柠檬水会长结石

真相 结石的成因很多，遗传、代谢、解剖结构和饮食都是主要因素，其中以饮食最受关注。从成分来看，体内的结石以草酸钙为主，饮食中的大量草酸在一定程度上加剧了结石的生成，如菠菜、芹菜、韭菜等蔬菜中的草酸含量就很高，但这其中并不包含柠檬。

与草酸遇到钙质形成难溶物不同，柠檬中富含的柠檬酸与钙结合后形成的四水柠檬酸钙，是可以微溶于水的。同时，柠檬酸在肠道内的微酸性特质，还能促进钙、铁、锌等多种矿物质元素吸收，对健康有益。

流言 “倒挂控水法”能救溺水者

真相 网络上流传着一个“经典”的抢救落水者画面——施救者提起溺水者双脚倒立抖动，或是倒背着溺水者跑，试图将溺水者体内的水先“控”出来，再进行心肺复苏。

然而，这种被认为抢救成功率更高的方式并不可取。

抢救溺水，要记住“一不做四做”。“一不做”指溺水者营救上岸后，一律不控水。网上那些倒背着溺水的孩子四处跑的方法，是绝对错误的，不可能将水排出体外，还可能让溺水者胃中的食物倒流，加重呼吸困难。倒挂控水并不能补充溺水者血液中的氧气，控出的水也大部分为食道和胃脏中的水。对于已经发生心跳呼吸停止的溺水者，及早开始心肺复苏术才能拯救患者。

“四做”是处理溺水者的四个正确步骤：第一，立即将溺水者救离水中，迅速判断是否呼吸、心跳停止。第二，拨打急救电话120，就近取来AED。第三，对呼吸、心跳已停止者，立即进行心肺复苏，仍应按ABC（开放气道—吹气—按压）的复苏操作顺序。如无呼吸、有心跳，则只吹气（每分钟12～16次），无须做胸外心脏按压。第四，如有外伤，及时处理，尤其头、颈部损伤。

流言 人最多感染8次新冠

真相 随着新冠疫情的反复，网络上随即出现“一个人不管多健康强壮，最多只能感染新冠8次，第9次人就没了”的说法。 真实的情况是，一个人多次反复感染新冠的可能性的确存在。但对于没有基础疾病的人而言，“最多只能感染8次”的说法毫无科学性，且再感染后普遍症状较轻。

目前的观察研究均表明，新冠再感染后的症状会越来越轻。机体在首次感染后即产生对病原体的免疫力，即使随着时间推移，针对该病原体的特异性免疫水平逐渐下降，再次感染后，身体通过回忆反应，免疫水平也能很快再次增强，杀灭体内的病原体。因此，重复感染后症状并不会变得更重。

另外，病原体在传播流行的过程中，通常自身也会朝着致病性逐渐减弱、感染能力逐渐增强的方向发生变异。

如果确实担心反复感染的问题，60岁以上的老人和有基础病的人，可以进行疫苗和加强针的接种。去往人员密集的场所，尤其是医院，尽量全程佩戴口罩，回到家后及时洗手消毒。

流言 可要求切子宫解决痛经

真相 近期，网传子宫腺肌病患者可通过做子宫切除手术解决痛经和贫血的问题。然而，子宫腺肌病的治疗方式要根据症状轻重、年龄大小、有没有生育要求而定。

一般来讲，医生会先用药物缓解，如果药物缓解不了且还有生育的要求，医生会切除病灶。只有在症状特别严重，且没有生育要求，药物治疗无效的情况下，才会考虑子宫全切术。

数据显示，35%的子宫腺肌病患者是没有症状的，但是有40%-50%的表现为月经周期的出血量过多，还有15%-30%会表现痛经。子宫腺肌病的治疗要根据症状轻重、年龄大小、有没有生育要求而定。

医学伦理的基本要求有四个：第一，患者利益至上；第二，尊重患者的自主选择权；第三，不伤害；第四，医疗资源的公平公正。其中第三点“不伤害”就意味着如果患者的子宫没有切除的指征，医生绝不会给患者切除。如果没有指征医生却给切除了，那这个医生就违反了医学伦理原则，也违反了医师法的规定，会受到很严重的行政处罚。

流言 是否肥胖就看体重

真相 只要体重不超标就不算肥胖？非也，肥胖与否需要考量多个“技术参数”！

衡量一个人是否肥胖，人们常用的标准是“身体质量指数”（BMI）。它是用一个人的体重（kg）除以身高（m）的平方得出的。如果这个数值在18.5到23.9之间，就为正常体重，超出则属肥胖。

此外，是否肥胖除了看体重高低，还要看体脂率。身体总脂肪量跟体重之间的比例称为“体脂率”，一般健康的年轻男性体脂率不超过20%，女性不超过30%。如果超过这个值，即使体重标准，也是体脂超标。

在体重和体脂率的基础上，还有一个很重要的数值“腰臀比”，也就是腰围与臀围之间的比例。如果男性腰臀比大于0.85，女性大于0.8，那么就算体重正常，也有可能属于腹部脂肪堆积过剩，甚至达到“腹型肥胖”，这种肥胖给身体带来的潜在危害会更大。

流言 睡硬板床能治腰椎病

真相 江湖传说“饱受腰椎病痛困扰的人最好选择硬板床睡觉，能治病”，然而这是一个误区，不少人认为“硬板床”就是指硬床、光板床。其实，硬板床是相对于欧美人习惯的软床垫而言，硬板床不是指硬床，更不是光板床，在其硬板上还要铺若干垫褥。

专家介绍：人体正常脊柱生理结构有四个生理弯曲，即颈曲、胸曲、腰曲和骶曲。如果床垫过于柔软，则不能提供适当的脊柱支撑；而床垫太硬，则会过度依赖肩、髋支撑，同样会造成脊柱扭曲；中软床（硬板床）能够更好地适应人体曲线，脊柱扭曲最小。

那么，如何把握床板上床垫的硬度呢？要记住“3：1原则”，即床垫不能硬到不变形，也不能变形太大。3厘米厚的床垫，手压时下陷1厘米，10厘米厚的床垫下陷3厘米，这样的比例软硬适中。

然后，平躺在床垫上，伸手在脖子、腰部和臀部到大腿这三个明显弯曲的地方摸一摸，看是否有空隙。再向一侧翻转身体，用同样的方法试一下身体曲线凹陷部位和床垫之间是否有空隙。如果手能轻易在缝隙中穿插，就说明床太硬了；如果手掌紧贴缝隙，就证明此床垫贴合人体曲线。

此外，选择床垫时除了参考软硬度和贴合度，还需要参考三个因素：性别、体重、年龄。女性适合有弹性的床垫，男性则相对较硬；身材纤瘦适合稍软的床垫，肥胖之人要睡硬一点的床垫；婴幼儿要选择中等偏软的床垫，儿童和青少年则不宜睡过软的床垫，以免对生长发育造成影响；老年人韧带松弛，尤其是骨质疏松症患者，建议选用略微偏硬的床垫。

当然，缓解腰痛不是很简单的一件事，不要幻想换一张床或者换个床垫就能彻底解决。日常的保养和康复锻炼、避免过度使用腰椎、出现问题时积极应对，都是缓解腰痛的重要环节。