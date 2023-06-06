北京推动用人单位托育3岁以下婴幼儿

“早上能和孩子一起出门入园，下班能和孩子一起放学回家。自从工作园区开办了幼儿园，为我解决了后顾之忧，能让我全身心地投入工作。”位于北京经济技术开发区的东方雨虹公司的职工王静说。北京青年报记者从北京市总工会了解到，近一段时间以来，为推动有条件的用人单位积极开展3岁以下婴幼儿托育服务，让更多职工通过工会组织的关爱实现“带娃上班两不误”，市总工会出台多项支持政策。截至目前，已有14个单位被北京市总工会公布为“北京市爱心托育用人单位”。

“入托贵、入托难”一直是困扰职场父母的一道难题。位于北京经济技术开发区的东方雨虹民用建材有限责任公司经探索在园区自建幼儿园，并开展0-3岁婴幼儿托育服务。走进幼儿园，一位老师正在为4个月的宝宝做辅助按摩。“翻身，抬头……”宝宝跟随着老师温柔的动作“运动”起来。另外一间宽敞明亮的教室里， 2岁左右的孩子们伴着音乐跟老师一起唱起了歌。

据北京市总工会女职工部相关负责人介绍，为积极推进用人单位开展婴幼儿普惠托育服务，市总工会与市卫健委联合下发了《关于开展“全国爱心托育用人单位”和“北京市爱心托育用人单位”推荐申报工作的通知》，出台了“基层工会开展的托育服务所需经费，可以从工会经费中列支”“对公布的北京市爱心托育用人单位，下拨专项补助资金”等支持政策。目前，在市总工会的推动下，包括东方雨虹、中国航天科技集团有限公司第一研究院在内的试点单位开展了0-3岁婴幼儿托育服务，试点单位涵盖了城市副中心和医疗、教育、公安等机关事业单位，以及工会关系隶属北京市总工会的央企、市属国企和非公企业。

截至目前，北京市公安局等14个单位被北京市总工会公布为“北京市爱心托育用人单位”。其中，中国航天科技集团有限公司第一研究院、东方雨虹民用建材有限责任公司和位于密云区的北京金地来商务会馆有限责任公司3个单位被全国总工会、国家卫健委公布为“全国爱心托育用人单位”，形成了一批可复制、可推广的典型经验。