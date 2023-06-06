直播预告：关于角膜塑形镜的问与答

眼睛是心灵的窗户。为了增强全社会爱眼护眼意识，让权威实用的眼健康科普知识深入人心，人民好医生客户端特别推出“关注普遍的眼健康 共筑光明未来”系列访谈。

眼睛是人体重要的器官之一，不当的用眼习惯会导致眼部疾病，影响大家的生活质量。而说起眼健康，很多人的第一反应就是近视防控问题，在儿童视力矫正过程中，不少家长会选择OK镜（角膜塑形镜）。那么，在配戴OK镜时有哪些注意事项？6月6日15:30至16:30，国家眼部疾病临床医学中心主任、温州医科大学附属眼视光医院主任医师吕帆将做客“人民好医生”客户端，围绕“如何正确配戴角膜塑形镜”相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

专家简介：

吕帆，医学博士、教授、博士生导师、温州医科大学附属眼视光医院主任医师、国家眼部疾病临床医学中心主任、教育部临床医学教指委副主任、中国医师协会眼科分会副会长、中华医学会眼科分委会眼视光学组组长、中国医促会视觉健康分会主任委员、亚洲角膜塑形和近视防控学会主席等。

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