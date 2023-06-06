四大错误用眼行为，看看你有没有

目光如炬、炯炯有神、耳聪目明……关于眼睛的成语不胜枚举，眼睛对人们的重要性不必多说。但在日常生活中，人们却有很多不良的用眼行为。

错误做法一：在光线暗的地方或关灯看手机

如今人们经常会熬夜刷抖音、打游戏、追剧，即使关了灯也舍不得放下手机。

对此，首都医科大学附属北京同仁医院（以下简称北京同仁医院）斜视与小儿眼科主任付晶说，看手机属于近距离用眼，再加上光线暗，极可能引发或加重近视。

不过，这样的行为还可能导致更严重的后果。长沙爱尔眼科医院院长段宣初说，摸黑玩手机，“青光眼正在悄悄逼近你”。

段宣初说，一般来说，造成青光眼的原因有遗传因素、不良生活习惯和眼部问题等。在黑暗环境中看手机，对眼部伤害非常大，手机的屏幕亮度与周围黑暗的环境会产生明显的对比度，这样会增加对眼睛的刺激，并损害眼部正常结构，不但导致近视度数快速加深，还会引起眼压升高，影响眼内液体循环流通，增加眼睛疲劳感，甚至可诱发急性青光眼。

“当然，摸黑玩手机只是诱因，最重要的是个体本身就属于‘青光眼素质’。”段宣初解释说，“青光眼素质”主要指高度近视、远视和有青光眼家族史的人群。这些人一旦有了诱因，就容易引发青光眼。不过，即便自身有“青光眼素质”，也千万别害怕，只要科学用眼、合理预防，青光眼发病或致盲的概率就会小很多。

付晶说，正确的做法是看手机时保持室内背景光线充足，并与手机保持一定距离，屏幕也要调整到合适亮度。看30分钟后，就眺望远处休息5—10分钟。

“做眼保健操、看远处等都是良好的护眼办法。”付晶说。

错误做法二：强光下不做眼部防护

炎热的夏季，艳阳高照，有些人出门前会抹防晒霜，但却不给眼睛做任何防护措施。

对此，北京同仁医院眼科主任医师张新媛说，这样做对眼部危害较大。其中，波长短、穿透性强的短波近红外线可能会引起晶状体和视网膜损伤，而穿透性弱的长波近红外线则主要会引起角膜损伤和晶状体损伤。紫外线主要损伤的是角膜以及晶状体，还可损伤视网膜、玻璃体。一般在紫外线照射3—8小时后，眼睛会有像进了沙子一样强烈的异物感，并伴有刺痛、畏光、流泪、睁不开等明显症状。

强光下不做眼部防护还可能导致白内障。温州医科大学附属眼视光医院李小曼博士说，眼部晶状体可以吸收紫外线，保护视网膜，但紫外线也会加速晶状体的老化，使其逐渐变混浊，增加白内障的患病概率，并导致白内障提前发生。“这也是高海拔、低纬度地区经常从事户外劳动的人，易患白内障的原因。”她说。

张新媛说，正确的做法是，一方面应加强对红外线的防护，如避免裸眼直接观看强光源，强红外辐射作业人员要佩戴合适的防护眼镜；另一方面，在阳光强烈时外出应戴遮阳帽、太阳眼镜，在滑雪等冬季运动中也一定要戴好护目镜。

李小曼说，在日常生活中，可以多吃一些胡萝卜、黄瓜等富含叶黄素的食物，适量补充维生素，增强眼睛的抵抗能力，帮助眼睛对抗强光刺激。

错误做法三：佩戴隐形眼镜游泳或洗澡

有些人喜欢佩戴隐形眼镜，由于怕麻烦很多人在洗澡或游泳的时候也不摘下隐形眼镜。

北京同仁医院眼科副研究员刘含若说，佩戴隐形眼镜游泳、洗澡容易引起感染。水中有很多细菌，而隐形眼镜有吸水性，水中细菌很容易沉积在镜片上，导致眼睛发炎和感染。洗澡时会用到洗头液、护发素、浴液等化学制品，如果不小心进入眼睛，会损伤隐形眼镜，对眼睛也有刺激，甚至会引起结膜炎、角膜炎等。李小曼也表示，一般每天佩戴隐形眼镜最多8—10小时，不建议时间过长，尤其不能过夜佩戴。

错误做法四：趴在桌上午睡，长时间压迫眼球

上班族和学生经常会趴在桌子上午睡。

北京同仁医院眼科主任医师李树宁说，趴在桌上午睡，长时间压迫眼球易引发近视、眼压升高，更易诱发青光眼等。由于眼球受到压迫，导致眼角膜弯曲度下降。角膜发生变形后会导致屈光度改变，出现暂时性的视力模糊。长时间压迫眼球会造成眼压过高，增加青光眼的发病率。

段宣初解释，眼睛里有一种液体称之为“房水”，正常情况下，房水是顺着一条“管道”循环流动的，这个管道的开口被称为“房角”，而趴着睡会造成房角关闭或狭窄，还可能导致房水流不出去，眼压突然升高，引起青光眼急性发作。特别是已确诊为青光眼、有青光眼家族史，以及青光眼高危人群，更不宜长时间趴着睡觉。

“最理想的午休方式是在安静避光的地方侧卧。如不方便携带躺椅，不妨带个U形枕，午休时垫在脖子上，靠着椅背睡觉。”段宣初说。