眼药水怎样使用才正确

眼睛被称为“心灵的窗户”，随着生活水平的提高，人们对眼睛的保护意识正不断增加。眼药水几乎人人都用过，但由于缺乏专业的眼科知识，对于眼药水的使用，普遍存在一些误区。那么，请专家告诉你关于眼药水的正确使用方法吧。

眼药水有效期不等于使用期

有些人认为，只要在保质期内，即使眼药水已开封也可以一直使用。

首都医科大学附属北京同仁医院（以下简称北京同仁医院）角膜病专科主任、北京市眼科研究所副所长接英解释，一般眼药水的保质期是1—2年，如果没有开封一直存放到保质期前都可以使用。一旦开封了，使用期限不能超过1个月。如果是特殊药品，应遵照说明书来使用。

此外，眼药水和眼药膏一般应在干燥、通风、避光、阴凉处保存，如无特别说明，常温保存即可。但个别药品有特殊保存要求，如贝复舒眼用凝胶需4℃冷藏。眼药水及眼膏应放置合理位置，不要与滴耳液、滴鼻液、脚气水、胶水等类似物混合放置，以免误用导致眼部尤其是角膜损伤。

别眼睛一不舒服就滴眼药水

如今，玩电脑、刷手机几乎成了人们每天的“必修课”。有些人只要眼睛干了、累了、痒了，就把眼药水拿出来滴一滴。

对此，温州医科大学附属眼视光医院主任医师郑钦象建议，不要自行随意使用眼药水，尤其不建议随意频繁使用，滥用药物容易产生耐药性，且错误用药可能产生眼部损伤，或诱发眼部疾病。

此外，北京同仁医院眼科副主任医师田磊补充道，眼药水的使用要遵照医嘱，严格按照时间间隔来滴。如果要使用不同类型的眼药水，一般没有顺序要求，使用间隔为5—10分钟。如果同时使用眼药水和眼药膏，应当先用眼药水，再用眼药膏，这是因为眼药膏的油性会阻碍眼药水的吸收，影响眼药水的治疗效果。

“如果使用了眼药水，感觉效果不错，是否就可以推荐给其他人使用？这一做法是错误的。眼药水应专人专用，不同眼药对应不同的适应证，适合自己的药物并不一定适合其他人，而且不同人使用同一支眼药也存在交叉感染的风险。”爱尔眼科医院集团湖北省区副总院长曾庆延说。

滴眼药水不要直接对准眼球

有些人在滴眼药水时会将眼药水直接滴在眼球上。

接英指出，滴眼药水时，用手指轻拉开下睑，眼药水瓶口应处于距眼球3厘米左右的安全距离，避免未滴下的眼药水在碰到睫毛后又吸回眼药水瓶，污染瓶内药液。眼药水滴入的位置为下眼睑的结膜囊，即下眼皮和眼球交界的小沟区，不要直接滴到黑眼球上。眼药水滴入后需要用手指压迫内眼角泪囊处2—3分钟，减少药物通过泪道流入鼻腔等。

“在使用眼药水后，还可以轻轻闭眼3—5分钟，让药物充分吸收。”田磊补充。

在滴眼药水时应在使用前洗手，避免污染眼药水。此外，不要戴着隐形眼镜滴眼药水，除非那是专为隐形眼镜设计的产品。这是因为药液成分可能会吸附、累积到隐形眼镜上，对眼睛造成伤害或损伤镜片。因此应该在用药前摘掉隐形眼镜，用药后等15分钟再戴。