种类繁多的眼药水该如何选

如今，眼药水已成为很多家庭的常用药。面对市面上种类繁多的眼药水，大家该如何正确选择和使用呢？对此，科技日报记者采访了相关专家。

“市面上最常见的眼药水包括缓解视疲劳类、抗菌类、抗病毒类、抗组胺类等。”首都医科大学附属北京同仁医院副院长、北京市眼科研究所所长金子兵说，抗菌类眼药水，名称中多带有“霉素”“沙星”等字样，如左氧氟沙星滴眼液、诺氟沙星滴眼液等，这类眼药水的功效是抗菌，适用于由细菌感染导致的眼部炎症；抗病毒类眼药水，名称中多带有“韦”字，如利巴韦林滴眼液、恩替卡韦滴眼液，适用于由病毒性感染导致的角膜炎、结膜炎等；激素类眼药水，名称中多带有“松”“龙”等字样，如地塞米松滴眼液、氟米龙滴眼液等，具有抗炎、抗过敏和免疫调节等功效；抗组胺类眼药水如苯海拉明、氯苯那敏等，有抗过敏止痒的作用，对过敏性结膜炎、春季结膜炎等眼部过敏症状有一定的缓解作用。

“感觉眼疲劳、眼干涩，可选择无防腐剂的人工泪液，如玻璃酸钠等。”爱尔眼科医院集团湖北省区副总院长曾庆延说。但温州医科大学附属眼视光医院主任医师郑钦象强调，缓解视疲劳类的眼药水虽能减轻视疲劳、缓解干眼，但需要注意的是，使用眼药水并不是缓解视疲劳的首选治疗方案，需要明确视疲劳的原因，对因、对症处理。

此外，曾庆延还指出，如自行使用眼药水1—2天后症状仍无好转甚至加重，就要及时到专业眼科医院就诊，以免耽误病情。