近视手术并不是所有人都能做

编者按 2023年6月6日是第28个全国“爱眼日”，今年的主题是“关注普遍的眼健康”。眼睛是人类最重要的感官之一，眼健康也是国民健康的重要组成部分。为了迎接“爱眼日”，本报推出特别策划，向公众科普护眼爱眼相关知识，帮助读者关注眼睛健康，守护“睛”彩世界。

每个近视的人，都有一个摘掉眼镜的梦想。不少人希望通过近视手术，和眼镜永远说再见。不过，眼科医生提醒，近视手术有很多禁忌，千万不要盲目跟风。

做近视手术要满足多项条件

全国防盲技术指导组组长、首都医科大学附属北京同仁医院（以下简称北京同仁医院）眼科中心主任王宁利说，近视手术顾名思义就是通过手术的方式让人群恢复正常视力。从1988年世界第一例准分子激光近视手术成功至今，在这几十年时间里，近视手术技术不断发展进步。“只要严格掌握适应证，手术安全性是有保障的。”王宁利说。

但王宁利也强调，不是所有的近视人群都适合做手术，需要根据每位近视者的不同情况，由医生和患者共同作出决定。

那么，什么样的人可以做近视手术呢？温州医科大学附属眼视光医院准分子激光专科副主任许琛琛解释，合适做近视手术的人，要求年满18周岁，近两年近视度数稳定，即每年加深不大于50度；角膜屈光手术可矫正的近视度数为50—1200度，远视不超过600度、散光不超过600度；无严重角膜疾病，女性不在妊娠期及哺乳期等。

两类近视手术适合不同人群

北京同仁医院亦庄院区医学视光科主任张丰菊介绍，目前我国主流的近视手术主要包括针对角膜的屈光手术、眼内屈光手术两大类。而针对角膜的屈光手术又包括了经上皮准分子激光角膜表面切削术（Trans-PRK）、飞秒激光辅助制作角膜瓣联合准分子激光角膜基质磨镶术（FS-LASIK）、飞秒激光小切口角膜基质透镜摘除术（SMILE），这3种手术可以理解为在人眼的角膜上制作一个“眼镜”。而眼内屈光手术可以理解为把一种特殊的隐形眼镜安装到眼睛里。

“针对角膜的屈光手术是通过激光来实现的。”张丰菊说，其基本原理就是在眼角膜上人为削掉一部分类似“凸透镜”的角膜组织，从而制作一个“凹透镜”，也就是在眼睛上切出一个小型眼镜片的形状。

“针对角膜的屈光手术通过激光切削角膜组织，改变角膜曲率，从而改变光线折射率，这属于‘减法’手术。”重庆爱尔眼科医院（总院）副院长彭艳丽说，而眼内屈光手术不改变角膜形态，类似于在眼内植入隐形镜片，属于“加法”手术。“一般建议近视度数600度以上，角膜薄、角膜形态差的人群首选眼内屈光手术，中低度近视人群、角膜厚、角膜形态好的人群则首选角膜屈光手术。”她说。

上海市第一人民医院眼科临床医学中心主任医师张妍接受记者采访时曾介绍，SMILE俗称“全飞秒”，其手术切口只有2.0毫米，对角膜组织和神经的干扰较少，手术时间、手术体验和术后效果相对较好。但是“全飞秒”仅能治疗1000度以内近视、500度以内的散光。FS-LASIK俗称“半飞秒”，既可以矫正1200度以内的近视，又可以矫正600度以内的远视，但切口周长是“全飞秒”的10倍以上，手术后角膜生物力学改变以及干眼的程度高于“全飞秒”。Trans-PRK特别适合度数小和角膜偏薄的患者，但术后疼痛感较重，恢复和用药时间较长，医生会根据患者具体的检查结果来制定个性化的手术方案。

需要注意的是，近视手术并非一劳永逸，首都医科大学临床流行病学和循证医学联合教研室主任、北京同仁医院眼科主任医师李仕明提醒，近视手术只能矫正人们现在已存在的近视度数，而不是让近视不再发生。如果术后不注意科学用眼，过度用眼，仍有可能再次近视。因此，要科学用眼，尽量避免近视“反弹”。

术前需要做多种检查和训练

为了让近视手术更安全有效，术前要做多种检查和训练。

进行近视手术前要做一系列的术前检查，首先排除患有圆锥角膜、眼底疾病、青光眼、重度弱视等眼部疾病的人群。其次，术前还需要再做验光、视功能、角膜、瞳孔、眼压和眼底情况等十几项检查。

“医生通过全面、详细地检查来制定科学的手术方案，从而为安全手术保驾护航。”张丰菊说，术前还有眼睛的配合训练，主要包括注视训练、不躲避训练、强光训练、双眼睁开训练等。

许琛琛说，术前还要提前停戴隐形眼镜。最常见的软性隐形眼镜需要停戴2周、硬性隐形眼镜要停戴3周，OK镜则要停戴3个月以上。

由于术前的检查过程中会使用眼药水，使瞳孔放大、睫状肌麻痹放松，被检查者会出现暂时畏光和看近不清等情况，可能会影响驾驶。因此，许琛琛建议，检查当天不要自己开车来医院。

术后不要忽视保护和复查

做完手术后，马上就可以看到清晰的世界了，确实令人兴奋不已。但许琛琛也提醒，切莫忽视术后的护理事项。

其中包括手术后一周内眼睛尽量不要进水，洗脸洗澡洗头时尤其要注意；术后一周内避免长时间看书、看电视、玩电脑，劳逸结合，要养成科学用眼习惯。术后两周内，不做对抗撞击类运动，如篮球、足球、拳击等；也不要使用化妆品或香水、啫喱水等，避免化学物质喷入眼内。术后1个月内不吃辛辣及含酒精等刺激性食物，不吸烟、不饮酒。术后3个月内不下水游泳等。

“手术后常规使用无防腐剂成分的人工泪液，一天4次，至少使用1个月。”张丰菊说，术后3个月内外出时要戴太阳镜以抵挡风吹、强光及紫外线照射，并有意识地适当增加眨眼次数，以保护泪膜的功能稳定等。

近视手术后的用药和复查直接关系到手术的恢复效果。张丰菊等专家均表示，术后用药一定要严格遵照医嘱，切不可盲目增减药量。复查的时间一般是在手术后一日、一周、一个月、三个月、半年和一年，到这些时间点都需要到医院进行常规复查。手术后，如果出现眼部外伤、视力急剧下降、眼睛疼痛、眼压升高等情况，也应及时就诊。

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老花眼也可以做矫正手术了

日常生活中，老花眼影响着人的视物状态，它同近视一样，可以通过戴眼镜来矫正，同时也像近视一样，可以通过手术进行摘镜。

老花眼手术有多种，主要术式为激光矫正和晶体置换等。“老花眼患者的激光矫正手术可运用飞秒激光和准分子激光操作，同时解决近视和老花问题。”温州医科大学附属眼视光医院屈光手术临床中心主任陈世豪介绍。

老花眼激光矫正手术适合近视度数小于等于800度，散光度数小于等于400度，远视度数小于等于500度的人群。

老花眼的晶体置换手术与近视手术不同，其不是增加一个眼内“隐形眼镜”，而是将硬化的晶状体更换掉，植入人工晶体，依靠人工晶体同时解决近视、老花的问题。

老花眼手术的安全性也是有严格保障的，但患者矫正前必须经过精准、全面、系统的术前检查，排除相关禁忌证，所以要到正规机构进行检查和手术。