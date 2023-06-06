不宜一味追求近视度数控制效果

本报北京电 （邱煜雯）近日，由中南大学爱尔眼科学院与温州医科大学附属眼视光医院联合主办的Vision China 2023“第九届中国青少年儿童近视防控名师讲堂”在北京举行。全国眼视光领域专家齐聚一堂，围绕青少年儿童近视防控的热点话题进行解读。

“我们要把科学有效的近视防控知识告诉全社会，以此形成全社会浓厚的科普氛围。”国家眼视光工程技术研究中心主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长瞿佳表示。

近视防控，防大于控，其中家庭防控是关键。家长要正确认识到会造成孩子用眼负担的不良习惯，包括光线不足、用眼时间长、用眼姿势不科学、缺乏户外运动等，从而有针对性的做好行为监测，预防儿童青少年近视发生。

北京同仁医院眼科博士生导师张丰菊指出：“孩子的生长发育，是一个从远视过渡到正视再到近视的过程。预防近视的关键点在于，家长要了解不同的年龄段，孩子的远视储备不同。随着年龄的增长，尤其是上学后孩子远视储备消耗的速度可能会加快。家长可以从孩子3岁起，到医院为孩子建立屈光发育档案，定期检查视力。”

目前，近视防控的常用方法有三种：离焦镜、角膜塑形镜、阿托品。

从度数的范围来讲，离焦镜适用人群为：散光不超过400度，近视联合散光、联合光度不超过1000度。专家指出，不同品牌的离焦镜佩戴效果差异不大，关键在于佩戴时长。此外，离焦镜不适合有明显斜视，特别是外斜、眼位不正幅度比较大的儿童青少年佩戴。

角膜塑形镜是一种硬性角膜接触镜，借力眼睑对于角膜的压力，在镜片和角膜之间形成泪液层的保护，帮助角膜塑形。相比于框架镜，其优势是“晚上戴，白天摘”，能够让孩子在白天不用戴眼镜也能看清晰。使用角膜塑形镜后要经常进行随访，以确保角膜和眼表的安全、屈光度以及眼轴的增速和防控效果。

阿托品是一种毒蕈碱型受体（M受体）拮抗药。目前已有研究表明，低浓度阿托品滴眼液可有效延缓儿童青少年近视进展，控制屈光度及眼轴长度，是目前防控近视唯一被证明有效的药物。浙江大学附属第二医院眼科中心视光部主任倪海龙指出，如果单一使用光学手段后控制效果不理想，近视进展仍处于较快速度，在医生经过全面的检查和评估后，可考虑联合使用低浓度阿托品。

中南大学爱尔眼科学院博士生导师杨智宽指出：“不管是阿托品、离焦镜，还是角膜塑形镜，都要在精细的眼科检查和眼科医生的专业诊断后才能使用。家长们在追求近视度数控制效果的同时，要记住，适合孩子的才是最好的。”