直播预告：关注老年性白内障 呵护老年人健康

白内障是五大致盲眼病之一。近年来，随着我国人口老龄化加速，老年性白内障患病人数呈逐年增长趋势，老年性白内障的防治也日益引发社会的广泛关注。

2023年6月6日10:00，上海交大医学院附属第九人民医院眼科副主任、主任医师郭涛将做客“人民好医生”客户端，围绕老年性白内障防治等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介

郭涛，上海交大医学院附属第九人民医院眼科副主任、眼科主任医师，中华医学会眼科分会防盲和流行病学组委员，上海医学会眼科学分会委员，海峡两岸医药卫生交流协会眼科专委会白内障与屈光手术学组委员，上海医师协会眼科学分会委员，上海医学会眼科学分会白内障学组委员副组长，曾在美国内布拉斯加州大学医学中心访问学者。

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