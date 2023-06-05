“光盘行动”入法 “舌尖上的美德”渐成常态

6月1日中午，市民吴女士一行五人走进全聚德和平门店，他们点了四个菜和一份烤鸭，“点菜的时候，服务员就提示我们要适量，如果吃不完可以打包带走。”和吴女士有同样经历的还有到延庆区永宁古城游玩的王女士，中午到望香居五饼二鱼吃饭，点餐时服务员第一时间提示顾客主食可以随时添加，不用马上就点。2020年6月1日实施的《北京市文明行为促进条例》中明确提出，适量点餐，践行“光盘行动”。三年来，这一文明行为的倡议逐渐成为首都市民就餐的一种行为自觉，这种好习惯的养成靠的是培养、引导和真抓实管。

《北京市文明行为促进条例》实施后的第一年，首都文明办联合市商务局等部门启动了“文明餐桌 光盘行动”主题宣传引导活动，活动以餐馆酒店、单位食堂、家庭为重点，通过三年的广泛深入动员、实施分类引导、强化督导检查、营造浓厚氛围，活动的社会覆盖面与影响力不断扩大，厉行节约、珍惜粮食的文明就餐习惯逐步成为首都市民的行动自觉。

市商务局牵头会同本市多个部门制定发布了《“制止餐饮浪费 践行光盘行动”指引》，《指引》涉及社会餐饮门店经营者和消费者、各机关食堂、学校食堂用餐的中小学校、高校食堂、医院职工食堂和营养食堂、星级饭店、乡村民宿、集体用餐配送单位，以及各驻京办事处所属宾馆、大厦和招待所九大类场景。

同时，遏制舌尖上的浪费不仅需要个人道德约束，更需执法层面的真抓实管，为餐饮浪费划实“红线”。北京市市场监管局出台了多项管理措施以保证“光盘行动”顺利实施。如：要求餐饮企业店内有制止餐饮浪费标识、有劝导员、剩菜要打包；督促餐饮服务经营者切实承担起反浪费的主体责任，呼吁行业协会发挥行业引领作用，网络供餐平台发挥好网络优势，多维度发力，共同制止餐饮浪费。截至目前，北京市市场监管部门已公布了多批制止餐饮浪费典型案例，警示餐饮业经营主体加强防止食品浪费工作。

在依法促进市民文明行为养成，倡导文明行为的推动下，三年来，北京市民悄然发现“舌尖上的美德”渐成常态。6月1日，北京青年报记者走进全聚德和平门店，不时会看到戴着“节约监督员”胸牌的工作人员建议顾客适量点餐、剩菜打包。餐厅内布置宣传标语、易拉宝，提示用餐顾客厉行节约。“这几年，我们全力加强服务人员培训，增强禁止浪费监督员意识，在顾客点餐过程中做好提示，增加小份菜和‘一人食’烤鸭套餐。在后厨加工环节，设立专门的加工间对原材料进行集中加工，最大限度减少损失和浪费。”全聚德和平门店总经理王亚敬介绍，正常营业情况下，厨余垃圾已经从之前的每天1200斤减少到现在不到1000斤。文/记者 王薇 李佳 摄影/记者 付丁