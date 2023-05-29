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转发这份饮食攻略 安全营养为高考“加分”

2023年05月29日08:45 来源：人民网

编者按：夏日鸣蝉，荷花新绽，2023年高考已经到了最后冲刺的时间。此时，不少考生易出现紧张、焦虑、失眠、腹泻、食欲下降等情况。如何科学合理地安排饮食、为考生保驾护航？6点建议请查看。

(责编：乔业琼、高雷)




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