世界肠道健康日：你的肠道还好吗？这些“肠”识要知道

5月29日是世界肠道健康日。肠道不仅是消化器官，更是人体最大的免疫排毒器官，被称为“身体健康的第一道防线”。

“我们通常所说的肠道包括小肠、结肠、直肠等部分，是人体消化道中最长的一段，也是功能最重要的一段。”天津市第一中心医院胃肠外科主任杨涛在接受人民网记者采访时介绍，大部分食物的消化，以及营养物质的吸收都是在小肠内进行，而大肠主要负责吸收部分水分、浓缩食物残渣并形成粪便，再通过直肠经由肛门排出体外。同时，肠道粘膜形成一层保护性粘膜屏障，防止有害物质或肠道内有害微生物侵袭人体。

杨涛表示，肠道疾病可分为功能性疾病和器质性疾病两大类。肠道功能性疾病主要包括肠易激综合征、功能性消化不良等；器质性疾病包括炎症肠病、肠道肿瘤等。炎症肠病主要包括克罗恩病、溃疡性结肠炎等。肠道肿瘤最常见的是结直肠癌、小肠及结直肠间质瘤、淋巴瘤等。

“不良的生活方式可导致多种肠道疾病。”杨涛说，长期饮食不规律，高脂肪低纤维饮食，进食过多腌制食物、油煎炸食品，饮水过少，作息不规律，吸烟，酗酒，缺乏体育锻炼等，对肠道健康危害很大。

结直肠癌又称大肠癌，根据肿瘤发生的部位，可以分为结肠癌和直肠癌，是胃肠道中常见的恶性肿瘤，近年来其发病率不断上升，并呈现年轻化的趋势。杨涛表示，结直肠癌高危人群包括：有结直肠癌家族史者；从事重金属、皮革、石棉等特殊材料生产加工的人群；患有结直肠息肉、炎症性肠病、血吸虫病等肠道疾病的人群。

如何保持肠道健康？杨涛建议，注意饮食结构和方式，食物多样，合理搭配，补充足够的膳食纤维，避免暴饮暴食；保持良好的排便习惯，避免便秘，也不要滥用泻药；保持心情愉悦，避免过度紧张、焦虑、压抑等不良情绪；适当补充益生菌，保持肠道微生态；适度体育锻炼，提高身体免疫力；保持规律作息和充足睡眠，避免昼夜颠倒；足量饮水，但要注意不能长期以饮料代替饮水；避免滥用药物，如抗生素类药物易导致肠道菌群失衡。

“此外，定期体检对于肠道健康非常重要。通过便常规、便潜血等检查项目，可以对部分肠道疾病做到早发现、早治疗。对于存在高危因素的人群，可根据需要咨询专业医生进行检查。”杨涛提示。（视频制作：实习生杨依莎）