今起三天京城最高气温均超35℃

今日起，北京将迎来连续高温天气。北京市气象台发布高温黄色预警信号，预计5日至7日，本市大部分地区最高气温将达35℃及以上，市民要注意防范。高考在即，北京市气象台特别提醒考生和家长，注意防暑降温，做好相应防范。

昨天，北京蓝天白云，天空美得就像一幅油画，令人心旷神怡。不过，由于缺乏云层遮挡，昨天的紫外线十分强烈，出门遛一圈，如果不做好防护的话，“分分钟”可能就会被晒黑一个色度。昨天15时，南郊观象台气温升到了32.9℃，城区气温普遍在32℃至35℃之间，体感十分炎热。

预计未来几天，北京的天气将会是持续的“热晴”不减，“烧烤”模式将会继续。5日至7日白天，北京最高气温预计将飙升到35℃上下。市气象台已发布高温黄色预警信号，市民要注意防暑降温勤补水。高考在即，气象部门预计，今年高考期间，北京白天气温较高、紫外线强，体感偏热，白天最高气温在32℃至36℃之间。目前来看，7日当天气温最高，将达到36℃，之后几天气温略有下降，考生和家长需注意防暑降温和防晒。

除了高温，夏天的另一个“常客”就是雷雨。气象部门预计，7日午后，本市将有雷阵雨天气。在连续几天的高温积累后，此时的雷雨就像桑拿房里泼出的一瓢水——不仅没有降温的效果，反而会变得更加闷热。7日起，北京的天气将从干热变成湿热。降雨还将造成路面湿滑、能见度下降，建议考生和家长及时关注最新天气预报，提前安排出行计划，准备好雨具，并注意防雨防雷电。夏天的雷阵雨天气经常说来就来，特别是午后，是雷阵雨的高发时段。所以，气象部门建议市民下午出门的时候可以随身带上一把折叠伞，以备不时之需。

夏天的北京炎热难耐，尤其是午后，在炙热的阳光下，地面散发出来的都是热气，是一天之中温度最高的时候，建议市民最好能把室外活动安排在早晚时分，气温相对合适，体感也能舒适一些。虽然白天气温较高，但近期早晚的天气还算舒适，夜间最低气温在21℃左右，晚上还能睡个好觉。只是，这么大的昼夜温差，对于体弱人群来讲可不太友好，建议体弱人群不要贪凉，注意适时调整着装，谨防感冒。此外，今天，本市天气以晴到多云为主，气温较高，有利于花粉浓度升高，预计城区的花粉颗粒数为每千平方毫米为51粒到100粒，花粉过敏人群出行时需适当注意防护。