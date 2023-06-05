新型基因编辑工具无创诊断血癌

据物理学家组织网5月31日报道，美国佛罗里达大学科学家开发出一种新的基于CRISPR技术的无创血液检测方法，这种被称为EXTRA-CRISPR的方法在癌症诊断中的效果可与广泛使用的逆转录定量聚合酶链反应（RT-qPCR）媲美，且能与一台简单的便携式设备配套使用，有望大大加快癌症早期诊断的流程。

最新方法通过检测参与在血液中循环的微小颗粒（细胞外囊泡）内的基因表达的微型RNA分子发挥作用。微型RNA分子目前备受关注，已成为开发体液（如血液）内癌性肿瘤生物标志物的来源，但其非常复杂，且缺乏足够灵敏的检测工具，因此临床应用仍然有限。细胞外囊泡是由细胞主动释放的纳米颗粒，通过在细胞之间传递生物分子，从而在细胞功能和疾病中发挥重要作用。

强大的基因编辑工具CRISPR已被用于开发新疾病诊断生物测定方法，但目前该方法需要手动处理多步反应，且灵敏度不如黄金标准RT-qPCR。

研究人员指出，他们希望将整个工作流程简化为“一管法”：除样品外所需的每种化学试剂都储存在一个试管中，只需添加微型RNA分子样品引发反应就可用于诊断。为此他们设计出EXTRA-CRISPR，其不仅操作更简单，交叉污染的风险也很低。

结果表明，在癌症诊断方面，EXTRA-CRISPR的灵敏度与PCR检测相当，而且具有出色的分析和诊断性能，同时大大加快了工作流程。