普惠养老：住得起也要住得好

【一线讲述】

我曾在一家全国性连锁养老机构工作，那里收费高，普通人很难承担。后来，我就职于一家职工医院，这里正在摸索企业改制后的发展方向。在上级公司支持下，医院决定办一家普惠养老机构，让老人既能“住得起”，又能“住得好”。

理想很美满，现实却很“骨感”。起初，经营压力是最大的“拦路虎”。为了跨过这道坎儿，我们想了很多办法，政府也给了不少帮助，终于问题得以解决。

比如，床位不够怎么办？建院之前，这里共有99张床位，但利用率不高，很多都闲置。我们决定改良这些“老古董”。经过一系列适老化改造，空床位同时具备了普通床位和医疗护理的功能，推出后广受欢迎。

老年人大都有基础性疾病，常常要看病拿药，在医院、住所间来回奔波，身体很难吃得消。于是，我们提供了一些简单的医疗服务，免去了老人的后顾之忧。

平时，我会跟院里的老人聊聊天。一次聊天中，得知院里一位居民退休前是教师，书法特别好，经常自发地教街坊们写毛笔字。我和同事商量：何不充分开发老人的潜力，让他们也有所为？于是，我们引导老人建立了相应的自治组织，开展一些特色活动，以主人翁心态为养老院出谋划策。

此外，我们还会定期开展健康知识讲座和文艺汇演，让老人感受温暖与美好。

（项目团队：本报记者 李晓、王斯敏 本报通讯员 丰瑶、张川惠子）