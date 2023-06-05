“我们是定期上门服务的家庭医生”

【一线讲述】

每天清晨到办公室，我们都要打一圈电话，问问重点病人的情况。电话问诊后，医生们就兵分几路，开始一天的入户诊疗。

张家窝镇有15万居民，卫生服务中心全科家庭医生团队有18名成员，我们的手机号码向全镇居民公布，开通家庭医生24小时服务热线。

每一名家庭医生，在日常接诊、出诊服务中，会根据每一名患者的病情、性格和家庭情况等，分类做好诊疗方案。我的签约患者中有很多因病造成出行不便的老年人。往往越是此类病人，平时生活中可能出现的医疗问题就会更多，比如尿管胃管需要更换，长期卧床出现褥疮等等。为了更好地为辖区内百姓服务，我们开展家庭医生特需入户服务，为行动不便患者开展上门胃管尿管更换、伤口护理、静脉输液、肌肉皮下注射等服务。

以前，我们与居民之间都是面对面沟通，经过评估后，家庭医生再入户治疗，但这样还是不太方便。现在，我们推出了云平台服务，患者可以通过一部手机完成病情的咨询、特需入户服务的预约等操作。我们也成立了业务专班，手把手指导患者如何使用云平台，真正把惠民、利民、便民服务做到实处。

在我看来，云服务的好处首先就是患者不用去社区卫生服务中心拿药了，通过一部手机就可以与家庭医生进行问诊、开方，药品还能送到家。云平台也会根据患者需求，扩充药品品种。一些上级医院才有的药品，现在通过社区卫生服务中心云药房就可取，省去了到上级医院排队取药的麻烦，还能享受一级医院的报销待遇，降低了家庭经济负担。

对于那些长期卧床的病人，定期入户护理一直是个难题。过去，患者需要去医院挂号，亲自找医生预约上门时间。现在，患者在手机平台上，足不出户就能轻松解决这个问题。居民在手机上通过专门的小程序下单，医护人员线上接单，根据患者要求约定护理服务时间。在入户过程中，家庭医生也会指导患者学习如何进行康复，实操指导卧位、药品使用等健康知识，极大减轻了患者卧床的痛苦。

现在越来越多的居民学会了使用云平台。去年，云平台上预约出诊服务达200多次。为方便老年人操作，现在平台还开发了老年人版本，老年患者操作起来更为方便。