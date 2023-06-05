为市民健身提供更大便利

“老李，我先出发了，老地方见！”清晨，家住浙江杭州武林街道的张国明大爷提着羽毛球拍，与老友相约到附近的安吉路实验学校羽毛球场“较量”一番。

乒乓球、篮球、跑步……校园体育场上，前来锻炼的市民挥汗如雨。最近，老张几乎每个周末都会来这里“打卡”。

“以前，免费运动场地不好找，在小区里遛遛弯、找块空地拉伸拉伸，就算运动了。”张大爷说，自从杭州中小学校体育场地开放后，与球友们切磋球技的愿望实现了。

预约十分便捷。张大爷打开“浙里办”手机应用，点击“校园健身”模块，不一会儿就完成运动时间、场馆等登记。如果不会线上操作，还可以到社区进行线下登记。拿着市民卡到学校完成人像采集，只需对着闸机屏幕“刷脸”，就可以顺利进入校园健身。

去年7月，杭州在浙江率先推进中小学校体育场地向社会开放。今年2月底开始，杭州具备开放条件的公办中小学校体育场地（馆）实行“全面开放，应开尽开”，加上已经对外开放的杭州亚运会比赛场馆，杭州公共运动空间持续扩大。同时，校园健身数字系统也进行了升级，支持人脸识别、市民卡、二维码等多种核验方式，既方便不同年龄段的市民，也优化了管理模式。

为了更好地满足市民健身需求，不少中小学校还特意增加了许多运动器材和相关配套设备。

家住江南实验学校附近的章力新，养成了新习惯：一有空闲时间，就到家门口的学校田径场跑上几圈。最近，悄然发生的变化让他倍感温暖：夜幕初垂，操场上新安装的照明大灯，将运动场照得亮堂堂的；跑步累了，操场西侧新安装的直饮水机，方便大家及时补水。不仅如此，学校医务室门口还配备了AED自动体外除颤仪，并安排掌握急救知识的人员专门管理。

场馆开放服务中的细节变化也让章力新竖起大拇指。“以前一个人只能选社区里的一个地点，现在可以登记3所学校。”章力新说，如果要更换登记学校，也不需要再次采集人脸信息。此外，开放区域从原先杭州主城区扩大到所有区、县（市），室内场馆也纳入开放范围。

位于上城区的采荷第三小学被章力新纳入了新登记学校名单。作为杭州市棋类共建单位，学校充分利用这一优势，向居民开放。每当下雨天，室外锻炼不便，章力新就约上三两好友来到采荷第三小学，一边赏雨一边对弈。采荷第三小学还设置了“运动器材开放区”，将足球、篮球、排球、短绳、长绳等器材陈列在展柜中，居民可以自主扫描二维码借用和归还。学校体育老师兼任社会体育指导员，定期为居民进行健身活动指导。

“各种运动，都可以找到专业的场地和器材，学校的便民服务水平显著提升。”上城区教育局局长项海刚介绍，校园场地的开放，让邻里交流与社区互动不断增强，许多立足校园的赛事活动也因地制宜办了起来，全民健身的热情日益浓厚。

此前，杭州市的亚运场馆已全部对外开放。目前，杭州中小学校开放校内体育场地（馆）共计1184个，其中905个室外体育场地全部免费向社会开放，279个室内场馆免费或低收费向社会开放。

“杭州市正不断加快构建全民健身服务体系，提高市民群众的身体素质，群众的参与度和满意度不断提高。”杭州市体育局相关负责人表示，下一步将以更大力度和更便民的服务，满足广大市民的健身需求。

《 人民日报 》（ 2023年06月05日 13 版）