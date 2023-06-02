直播预告：如何防止甲状腺疾病诱发相关性眼病？

甲状腺相关性眼病是一种与甲状腺疾病相关的、累及眼眶组织的自身免疫性疾病，多见于甲状腺功能亢进患者，可能会导致视力受损、容貌改变。目前，甲状腺相关性眼病也已经是成人常见的眼眶疾病之一，而且，近年来其发病率呈上升趋势。

6月5日14：00至15：00，上海交通大学医学院附属第九人民医院眼科主任医师周慧芳将做客“人民好医生”客户端直播间，讲解甲状腺相关性眼病的病因、预防和管理等相关问题，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

周慧芳，眼科主任医师、副教授、硕士研究生导师。曾赴美国排名第一的约翰霍普金斯医院、美国图兰医院做访问学者。获上海市卫生系统优秀青年人才培养计划、上海交通大学医学院“新百人计划”等人才培养计划4项。作为课题负责人获国家自然科学基金1项，市局级以上课题4项，获得发明专利1项。

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