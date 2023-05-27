张伯礼：健康中国建设里，中药的作用日益凸显

“中医药是中华民族的瑰宝，数千年来为民族繁衍昌盛，为维护人民健康作出了巨大贡献。”中国工程院院士、国医大师张伯礼26日表示。

当日，2023中国孙思邈中医药文化节在陕西铜川开幕，作为此次文化节的活动之一，中国孙思邈中医药国际论坛也在此间举行。

论坛举行期间，先后有10余名医药领域国内外知名专家学者、龙头企业负责人和基层中医药医疗机构代表进行发言，共同探索促进中医药传承创新发展的新理念新模式新技术新成果，增进国际交流合作，推动中医药走向世界。

张伯礼在论坛上表示，孙思邈所著的《千金要方》是中国古代的医学经典著作之一，被誉为中医药的百科全书。在孙思邈的故里举办此次论坛，对促进中医药国际交流，提升中医药品牌的国际影响力，推动中医药事业高质量的发展起到促进作用。

“《千金要方》与我们现代深有关联。例如，一些糖尿病的并发症、冠心病等现代慢性病可以从中找到有效的方药，特别是孙思邈提出的一些养生原则、方法、药物，至今都值得我们去发掘。在健康中国建设里，中药的作用日益凸显。”张伯礼说道。

张伯礼表示，要切实贯彻落实中西并重的卫生工作方针，坚持把原创的重要理念和当代的科技相结合，努力走出符合发展规律的研究与创新之路，形成一种原创思维加科技转化的中药研发模式，为共同构建人类卫生健康共同体作出更大贡献。

本次论坛由国家中医药管理局、陕西省人民政府主办，陕西省贸促会、陕西省卫健委、陕西省中医药管理局等承办。(记者 张一辰)