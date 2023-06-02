直播预告：眼肿瘤的预防和治疗

说起肿瘤，我们大部分人往往会想到肺、胃、肝等身体大脏器的肿瘤。其实，人体的任何位置都可能发生癌变，在只占人体总表面积2%的眼睛同样有可能会得肿瘤。而这些肿瘤不仅会影响患者的视力，而且可能会危及患者生命。如何加强公众对眼肿瘤问题的认知已经成为医学界需要回答的问题。

6月5日11:00，上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长、眼科主任医师贾仁兵做客“人民好医生”客户端直播间，为您讲解相关问题。

嘉宾简介

贾仁兵，上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长，眼科主任医师、教授、博士生导师。国家“万人计划”领军人才、上海市曙光学者、科技启明星。英国眼科杂志编委、亚太眼肿瘤眼病理学会常务理事、中国抗癌协会眼肿瘤专委会候任主委。主持国家自然科学基金5项、上海市基础研究重大项目等其他课题11项。

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