家长注意！高考在即 这些饮食的“坑”不要踩

随着高考的临近，考生和家长们都进入了“最后冲刺”阶段。为了做好后勤保障、让孩子考出好成绩，不少家长在“吃”上下足了功夫。天津医科大学第二医院主管营养师边姗姗为考生家长总结了高考饮食常见误区，帮您防踩“坑”。

误区一：追求“稀贵”食物

有些家长可能会刻意追求所谓的“稀贵”食物，以为这些食物能够提供更多的营养补充，帮助孩子在考试中取得好成绩。其实，这种做法可能会产生肠道不耐受，导致腹泻、腹胀，甚至食物过敏。备考期间，饮食应以孩子喜欢吃的口味为主，保持稳定性，根据均衡饮食、荤素搭配、干稀搭配的原则，每天翻不同花样，而不是盲目追求“稀贵”食物。

误区二：盲目服用保健品

在许多父母看来，“健脑”对于备战高考的孩子来说是最重要的。因此，很多父母在考前让孩子服用各种保健品。其实，健康人群可以通过科学合理的饮食，获得日常膳食中所需要的各类营养，“保健品”应当谨慎服用。注重孩子的全面健康，保持均衡饮食、良好学习环境和充足睡眠，对提高孩子记忆力、提升学习效率更为重要。

误区三：忽视蛋白质摄入

在高强度的复习阶段，考生的身体需要修复和维护，蛋白质是身体修复的重要营养素。考生饮食应优先选择蛋白质丰富的食物，如瘦肉、鱼类、禽肉、豆类、坚果、乳制品等。合理搭配每餐食物，确保蛋白质均衡摄入，将有助于提高身体的耐力和抵抗力，减少疲劳感，保持良好学习状态。

误区四：多吃肉少吃饭

肉类等动物性食物含有蛋白质和部分营养素，但过量摄入并不能提供更多益处。同时，碳水化合物是人体最主要、最经济的能量来源，也是大脑唯一的能量来源。特别是全谷物、薯类、蔬菜和水果等复杂碳水化合物，对保持身体健康和良好学习状态非常重要。

误区五：过分追求特定“高考食谱”

每个人的身体情况和健康状况不同，饮食策略也各有不同。考生应该根据自身情况制定合适的饮食计划，不要盲目跟从他人饮食习惯或偏好，甚至过分追求特定的“高考食谱”。

误区六：口渴时才喝水

在紧张的学习过程中，考生最容易忽视水分补充。缺水会导致脑部功能下降，影响注意力、记忆力和思维能力，同时使人感到疲倦、乏力。考生应充足饮水，喝水要遵循“少量多次”原则，不要感到口渴时才喝水。（视频制作：实习生杨依莎）