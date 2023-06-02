直播预告：“镜片放到眼睛里”靠谱吗？

眼内屈光晶体植入术又称眼内屈光手术，是在眼内实施手术，植入屈光性人工晶体，以改变患者眼的屈光状态。它可用于矫正大范围的近视和散光，而无需去除或破坏角膜组织、手术后无需缝合，对高度近视治疗效果尤为明显。

6月6日15:00-16:00，北京大学第三医院眼科主任医师张钰、北京大学第三医院眼科副主任医师刘子源做客“人民好医生”客户端直播间，就近视眼手术等相关问题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张钰，北京大学第三医院眼科主任医师，副教授，硕导，眼视光专科副主任。中国医疗保健国际交流促进会视觉健康分会委员，中国女医师协会视光学专委会委员，中国女医生协会眼科专委会白内障屈光手术学组委员。

擅长：主要从事激光角膜屈光手术、眼内屈光手术、圆锥角膜诊治及青少年近视防治。

刘子源，北京大学第三医院眼科副主任医师、博士。致力于近视、老视矫治的临床、科研与教学工作。获“北医三院优秀青年医师”，“北京大学优秀班主任”称号，中国医师协会眼科分会眼感染学组青年委员，中国医学装备协会眼科专委会委员兼秘书，中国研究型医院学会检验医学专委会委员。

擅长：白内障、眼内屈光手术等。

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