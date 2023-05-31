@家长们 一起守护儿童“舌尖上的安全”

人民网5月31日电 （记者崔元苑）饮食安全营养是关系儿童青少年健康成长的重要因素，从各式各样的零食到速冻食品、保健品、预制菜，儿童食品市场越来越大。近年来，儿童青少年食品安全问题时有发生，给家长和社会带来诸多困扰。如市场上冠以“儿童”标签的食品中，在显著位置标称“专为儿童设计”“有利儿童健康”等虚假夸大信息；一些药店、母婴店推荐各种给孩子补充微量元素的保健品“套路”；部分校园周边的经营场所，隐藏着许多无食品生产许可证、生产日期、保质期等信息的 “三无”儿童食品，看似色香味俱佳、价格实惠，实则在消费过程中侵害了学生及其家长的权益。

“六一”儿童节即将到来，儿童食品又将迎来消费高峰。为引导儿童青少年吃得健康、吃得安全、吃得科学，引导家长理性消费，规范儿童食品领域生产、经营者的行为，完善相关标准，打击各类侵权乱象，人民网“人民投诉”平台联合中国营养保健食品协会发起儿童食品消费安全问题征集。如果您遭遇此类权益侵害，或了解某些欺诈行为中不为人知的陷阱、黑幕，欢迎您扫描上方海报二维码进入征集页面留言、投诉、曝光。

让我们一起行动，维护自身消费权益，共建和谐消费环境。

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