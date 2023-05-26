新方法让癌细胞死于压力

瑞典和法国的一个国际研究小组成功开发出一种能够杀死侵袭性脑瘤——胶质母细胞瘤的方法。通过用对接分子阻断细胞中的某些功能，研究人员可让癌症死于压力。相关研究发表在最新一期《iScience》杂志上。

癌细胞，特别是那些形成侵袭性肿瘤的细胞，就像高速行驶的失控列车，处于一种压力巨大的紧张状态。为了管理这种压力，癌细胞“劫持”了健康细胞用来调节蛋白质生产和处理它们产生的多余蛋白质的机制。

瑞典哥德堡大学物理化学教授莱夫·埃里克森表示，他们现在已成功阻止了这种“劫持”，方法是在细胞中插入一种专门开发的分子，抑制癌细胞中这些被“劫持”的适应性机制，从而让癌症自我毁灭。

利用超级计算机和先进的模拟技术，研究人员开发出一种分子，它可穿过保护脑组织的血脑屏障。这一突破适用于胶质母细胞瘤。研究发现，新物质和化疗相结合的治疗，足以彻底杀死肿瘤，同时还可防止复发。由于肿瘤被压迫致死，所有的癌细胞都消失了，在用小鼠进行的动物实验中，200天后癌症也没有复发。而在只接受化疗的对比实验中，脑瘤在100天后复发，并迅速生长。

研究人员尚未发现新疗法的副作用。接受治疗的动物保持体重，没有明显的行为变化。虽然还需要更深入的研究，但广泛的细胞测试表明，即使在非常高的剂量下，这种物质对健康细胞也是无毒的。