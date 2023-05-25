◎北京科学中心

大家最近有刷到广东高校图书馆设发呆区的热搜吗？大众印象里，严肃安静的图书馆应该是学习文化、吸收知识的好地方，而发呆总是与呆滞、懈怠、空虚等消极词汇关联在一起，它俩怎么能扯上关系？！

但是跳出这个事件本身看，“发呆”不知从何时起，早已变成了一种有理有据的休闲方式。

其实，推荐关于发呆这种休闲方式，最早可以回溯到2016年——国家卫计委推出的“5125”健康生活理念，其中的第一个5就是每天发呆5分钟，那时“发呆”便以“离经叛道”的奇怪休闲形式小小的火出了圈。

发呆是不同导向内容的走神

不同的人似乎对发呆有着不一样的定义，有些人认为发呆是放空思绪，什么也不想；而有些人则认为发呆也可以是思绪万千的，类似于白日梦或走神。

同时，上述所提倡的发呆是自主选择的，不包括生活、工作中不可控发生的，降低效率的走神。这么看来，发呆的定义范围，似乎小于等于走神？先别急，我们转个弯，到心理学专业领域瞅一瞅。

心智游移，走神的心理学专业名词：在空闲或完成某项任务时，我们的意识会不自觉地飘到与当下无关的一些内部思维、想象或体验中去。而不同的走神内容可以细分为：日常生活中自动冒出的想法，被称为白日梦或者自发思维，或是从当前任务分心的走神，被称为任务无关思维。

这样看来，无论发呆在你心中是何种定义，都可以认为是不同导向内容的走神，在心理学大牛们给走神划定的大圈子里，自裁一地，占地为王。

发呆可以看作静息状态下不受控制的自发活动

在回答这个问题之前，我们先来了解一下心理学研究中无意识活动与活动静息态脑能量消耗的关系，即静息状态下大脑中不被察觉的无意识活动（内禀活动）仍在消耗大量能量，并且这些活动即使在深度睡眠中也会继续进行，所以大脑的信息加工处理是长时间、连续进行的。

而发呆可以看作静息状态下不受控制的自发活动，同上述无意识活动一样，是大脑自发进行的一种信息加工活动。夸张地讲，当你意识到自己在脑袋空空地发呆时，也许你的无意识活动已经在九霄云外，“大闹天宫”好几番了。

从心智游移角度来看的话，据相关研究显示，心智游移与大脑内特定区域相关，其中最主要的是默认模式网络。同时，又与海马体和默认网络的整合方式有关，是一个看似简单，实则复杂，需要长期探索的问题。

除此之外，一些外在环境因素也影响着心智游移的产生，如年龄、疲劳程度、情绪体验、意识状态、工作压力、熟练度等等。

每天适当发呆能将焦虑和抑郁降低25％

走神，总给人们带来影响任务完成效率，甚至影响心理健康的刻板危害印象。但随着心理学研究的不断进步和一系列相关理论解释的提出，走神的好处也逐渐浮出水面：总的来说，它具有一些积极的适应性功能，包括更好的监控外部环境、展望个人目标、发现自我、提高创造力、促进决策和降低负性情绪等。

比如相关期刊报道表示，发呆可以集中精力、活跃脑细胞、缓解焦虑、增强记忆力与创造力。每天适当发呆能将焦虑和抑郁降低 25％。

但是并非发呆一定就在放松大脑，对于儿童或老人来说，过度的发呆也可能是心理或精神疾病的征兆，属于身体发出的求救信号！

推荐两种发呆方法

第一种，不眨眼发呆法。尽量控制双眼保持睁开状态，一段时间后，收神回来，活动身体，体验长时间放空的快乐。

第二种，呼吸发呆法。发呆时将注意力集中在腹部深呼吸上，多次缓慢进行，减压的同时增加大脑氧气供应量。

（文章源自微信公众号数字北京科学中心）