本报北京电 （记者王美华）在5月25日“国际爱肤日”来临前夕，由人民健康发起、中国老年保健协会等支持的“关注内外抗衰，远离皮肤疾病”科普交流会在京举行。

“临床常见的皮肤问题大致可分三类：痒、疼和影响美观。”北京协和医院皮肤科主任医师孙秋宁介绍，“不同年龄的人群抗衰需求是不一样的，年轻人主要聚焦在抗痘、毛孔粗大、油性皮肤护理等问题，而中老年人由于皮脂分泌减弱、皮肤变薄、免疫功能衰退、皮肤屏障受损等，可能会出现瘙痒、疼痛等皮肤问题，例如老年性湿疹导致的瘙痒、带状疱疹相关的神经痛等，抗衰的需求会向健康管理方面逐渐倾斜。”

北京协和医院老年医学科副主任医师朱鸣雷指出，免疫系统也会发生衰老，这被称为“免疫衰老”，表现为免疫细胞种类及数量的变化、分泌过多的促炎细胞因子等，均可导致躯体的防御和适应能力下降，免疫衰老是许多老年性疾病（包括一些老年性皮肤疾病）发生的重要基础。

北京大学第三医院皮肤科主任医师张春雷表示，免疫衰老可带来4类老年人常见皮肤疾病：炎症性皮肤病如皮炎、湿疹等，自身免疫皮肤病如大疱性类天疱疮等，皮肤肿瘤如良性的老年疣、老年斑，恶性的黑色素瘤等，感染性皮肤病如带状疱疹等。

“抗衰老需要保持健康的生活方式，例如戒烟、合理膳食、坚持运动、足够睡眠、爱护牙齿、注意防晒、关注心率和血压等。”北京市朝阳区六里屯社区卫生服务中心预防保健科科长陈秋萍说，此外，接种疫苗是中老年人获得特异性免疫的重要手段，如可以通过接种带状疱疹疫苗获得特异性免疫力，从而预防相应疾病的发生。