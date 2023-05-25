我们机体许多器官的运转都离不开甲状腺激素。维持体温、蛋白质合成、脂肪分解，保证生命的基础过程都需要它参与。但是，甲状腺功能并不是时时刻刻都能保持正常运转，只要它稍稍闹点“小脾气”，甲状腺功能就有可能引起异常，发炎、肿大、结节……近年来，甲状腺发病似乎成为了一种常见的现象，好多还是年纪轻轻的朋友，建议大家不要轻敌，以免出现甲状腺功能亢进或减退的情况，有任何不适症状都要积极就医，今天我们就顺着这个来聊聊甲亢饮食注意事项。

与健康人群相比

甲亢患者的饮食不同

主要体现在哪些方面？

这要先从甲亢的特点来说起，甲亢属于超高代谢综合征，基础代谢率增高，蛋白质分解增强，需要供给高蛋白、高热量、高碳水化合物和高维生素饮食，以补充消耗，改善其全身营养状态。

所以，甲亢患者总的饮食原则是宜进食清淡、含维生素高的蔬菜、水果及营养丰富的鸡蛋、淡水鱼等，同时应予以养阴生津之物，如银耳、香菇、淡菜等。此外，饮食有节、避免暴饮暴食、注意饮食卫生，对甲亢患者来说也是十分重要的。

1.忌食辛辣食物；忌食含碘多的食物如海带、紫菜等海产品；少喝浓茶、咖啡，不喝酒、不抽烟。

2.保证热能供给。甲亢患者与同龄人相比，其热能的供给要高一些。为了避免一次性摄入过多，可适当增加餐次，或在早餐和晚餐后的2小时左右吃一点水果和点心。通过增加热能供给，促进机体糖脂代谢恢复正常，降低蛋白质分解。

随着病情的稳定和症状缓解，需要调整热能供给量，逐渐恢复正常热能供给量。

3.注意增加蛋白质食物摄入，但增加部分应以豆类、牛奶和鸡蛋为主，切忌大量食用肉类，特别是牛羊肉。因为肉类有刺激兴奋作用，可加重潮热、多汗等症状，故而每日食用肉类一般不要超过50克。

4.增加矿物质和维生素。特别要注意钾、钙、镁等矿物质的补充，多食谷类、肝、鱼、蛋黄、黄豆、香蕉和橘子等食物。每天的新鲜蔬菜不少于500克，多吃一些新鲜瓜果如黄瓜、番茄、豆角、西瓜等。但含植物纤维过多的食物如芹菜、韭菜等则要少吃一些。

甲亢患者

需要忌口的食物清单

1.不能食用含碘多的食物及药物：如海带、紫菜、海鲜、黄药子等。

2.不能食用刺激性大的食物：如酒类、辣椒、花椒、大蒜等。

3.控制限量食用的食品：如公鸡、公鸭、牛肉、羊肉、狗肉、虾、蟹等。

4.不食用可能会使甲状腺肿大的食物：包心菜、香菜、香椿、茴香、花生、核桃、马铃薯等。

甲亢患者

平时可吃的食物清单

1.各种富含淀粉的食物，如米饭、面条、馒头、粉皮、芋艿、南瓜等。

2.各种动物类食物，如淡水鱼类、鸡蛋、猪肉等。

3.各种新鲜的水果及蔬菜。

4.富含钙磷的食物，如牛奶、果仁、鲜鱼等；如有低钾时，可多选橘子、香蕉等。

甲亢病人常有腹泻现象，如过多供给富含纤维素的食品会加重腹泻，应适当控制纤维素多的食物。如燕麦、苹果、胡萝卜、蔬菜、可溶性膳食纤维等都要控制，不能多吃。

文/陈丽娟（中国注册营养师）