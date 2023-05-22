老年人应接种哪些疫苗，又该如何选择？疾病预防专家这样建议

人口老龄化是现阶段社会发展的必然趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。据国家卫生健康委预计，2035年左右我国60岁及以上老年人口将突破4亿，进入重度老龄化阶段。老年人的疾病预防和健康管理受到各方的关注，近日，以“提高预防意识 共促老年健康” 为主题的系列媒体沙龙在福州举行，福建省预防医学会副会长兼秘书长王灵岚围绕老龄化背景下老年人免疫接种的重要性、老年人常见感染性疾病、老年人如何选择疫苗接种等话题进行了科普。

“随着年龄增长，机体免疫功能下降，老年人往往患有各种慢性基础性疾病，在这种情况下，如果再患流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病，给老年人身体健康带来的危害比一般青壮年要严重得多。”王灵岚介绍，“因此，除了在日常生活中注意保持健康的生活方式外，针对流感、肺炎、带状疱疹这些常见的疫苗可预防疾病，老年人应该主动接种疫苗，抵御病原体对身体的侵害。建议老年人接种的疫苗包括新冠病毒疫苗、流感疫苗、肺炎球菌疫苗和带状疱疹疫苗。”

而对于老年人如何选择疫苗，王灵岚认为大多数老年人对疫苗的信息并不十分清楚，因此预防接种医生必须在接种前，充分了解老年受种者的身体基本状况，并且让老年人知晓可选择的疫苗有哪些，各有什么优缺点，接种禁忌证是什么。比如常见的疫苗种类包括减毒活疫苗、灭活疫苗、重组蛋白疫苗等，对于有免疫缺陷或使用免疫抑制剂的人群必须禁用减毒活疫苗，对于患有糖尿病、慢阻肺等慢病的老年人只要不是在疾病的急性期就可以接种疫苗。

对于接种者最关心的疫苗安全性和有效性的问题，王灵岚介绍，我国对于疫苗有非常严格的监管，获批上市的疫苗安全性和有效性都是有保障的。疫苗的安全性和不良反应不能混为一谈，接种疫苗后，有些人可能会产生一些不良反应，但绝大多数为局部的一过性的一般反应，如接种部位的红肿热痛，或轻微发热等，症状往往比较轻微，在一到三天之内会自行缓解，这并不代表疫苗不安全，不需过度担心，严重异常反应罕见，发生率极低。疫苗的有效性主要从保护效力和免疫持久性两个方面衡量，不同疫苗保护效力和持久性不同，具体可咨询专业医学人士或社区卫生服务中心的接种医生。

疫苗接种对于老年人健康管理十分重要，然而相较于儿童疫苗接种，目前我国老年人接种疫苗的意识和接种率仍很低，王灵岚认为可以从老年人预防接种政策整体规划、加大科普宣传、加强医防融合三个方面努力，不断提升老年人疫苗接种率。